Carlo Conti, la dichiarazione d’amore alla moglie: il messaggio fa vibrare il cuore

Carlo Conti è un conduttore molto amato dal pubblico italiano, soprattutto per la sua ironia che non nasconde mai, neanche sui social. Allo stesso modo non nasconde l’amore per la moglie: le dichiarazione sono commoventi.

Carlo Conti è un conduttore e autore televisivo, considerato tra i più amati dal pubblico italiano. Oggi è ancora, dopo anni, molto attivo dietro gli schermi e infatti ha raggiunto col tempo un successo crescente.

Conti ha presentato moltissimi show televisivi e di molti altri ne è stato la mente e il direttore artistico. E’ ricordato anche per il suo impegno e la sua professionalità che ha e trasmette al pubblico senza mai arrendersi.

Carlo è noto per la sua conduzione a l’Eredità, Tale e quale show e per la conduzione di due anni conseguitivi, dal 2015 del Festival di Sanremo, ruolo che ha poi lasciato in eredità al collega e amico Amadeus.

Il conduttore è seguitissimo sui social, dove condivide molti contenuti, intrattenendo e divertendo i fan. Molto spesso pubblica post ironici riguardanti la sua salute e con lui è sempre presente l’amico Giorgio Panariello. Uno dei suoi ultimi post però, riguardano la moglie, Francesca Vaccaro.

Carlo Conti e Francesca: il vero amore

Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono sposati da molti anni ormai, i due si amano e vivono la relazione il più lontano possibile dai riflettori ma sui loro social media sono sempre pronti a dichiararsi amore pubblicamente.

Pochi giorni fa Carlo ha compiuto 61 anni e la moglie ha condiviso su Instagram un suo video e ha scritto: “Auguri amore mio! Ti risposerei 1000 volte! Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia vita, la mia gioia, il mio angelo! Ti amo. Sempre e per sempre! Tua Francesca”. Carlo ha risposto: “Amore, sempre e per sempre”.

Le parole di amore di Carlo Conti

Carlo Conti non è sempre stato l’uomo che vediamo oggi, nella sua vita privata infatti, come dice lui stesso:” Sono sempre stato un single incallito, Giorgio Panariello e Pieraccioni pensavano che fossi l’Alberto Sordi del gruppo, ovvero quello che non si sarebbe mai sposato”.

Poi qualcosa è cambiato, una sera quando ha conosciuto Francesca. Carlo ha raccontato: “Ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, un focolare domestico. Per fortuna Francesca era lì, ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta.” E’ stato anche consigliato da Antonella Clerici, che gli ha detto: “Guarda Ciccio, stavolta o vai col brillozzo o non la ribecchi più“. Dunque Carlo ha deciso di fare il grande passo e la dichiarazione: “L’ho capito dai miei oggi e perchè le ho detto: ti voglio sposare”. Successivamente i due hanno avuto un figlio, Matteo che Carlo considera ‘lo spettacolo più bello’.