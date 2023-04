Max Giusti vicino all’addio: “Non so se mollare…” | Fan sconvolti

Il poliedrico Max Giusti mette a dura prova le coronarie dei suoi follower con un annuncio che potrebbe decretare la fine di un lungo capitolo

Max Giusti, all’anagrafe Massimiliano Giusti, non ha di certo bisogno di presentazioni: comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore, doppiatore e commediografo italiano.

Una lista interminabile di ruoli in cui l’istrionico Massimiliano si è cimentato nel corso della sua proficua carriera artistica. Romano d’origine, Max intraprende da giovanissimo la carriera televisiva esordendo nel 1991 con Stasera mi butto e Ricomincio da due, entrambi su Rai 2. Nel 1993 partecipa a Mi raccomando insieme a Massimo Ranieri mentre in seguito prende parte a Mio capitano (1996) e al programma satirico Seven show (1998-1999).

Ma è nel 2001 che arriva la notorietà, quando viene posto al timone di Stracult, insieme a Max Tortora e Eva Henger e si aprono nuove opportunità, non solo in tv – tra le tante Affari Tuoi – ma anche sul grande schermo nel quale si cimenta come doppiatore – inconfondibile la sua voce nel protagonista di Cattivissimo Me – oltre che attore.

Di recente lo abbiamo visto molte volte ospite di Stefano de Martino nel programma Stasera tutto è possibile, dove Max ha potuto mostrare tutta la sua verve ironica, divertendosi a mettersi alla prova negli stravaganti giochi dello show di Rai 2.

L’annuncio che getta nello sconforto i fan

Prima o poi, anche per un grande personaggio come lui, doveva arrivare il momento di confrontarsi con la realtà e sembra che sia di queste ultime ore un suo annuncio sui social che pone la parola fine su un capitolo costellato di grandi successi.

Niente paura per il pubblico abituato ad applaudirlo a teatro, dove continuano le repliche de Il Marchese del Grillo e non si parla di date annullate.

“Non so se mollare..”

A cosa avrà fatto riferimento Max nel suo recente post su Instagram?

“Domenica sono andato a fare il campionato italiano di motocross d’epoca anche se ero poco allenato è andata bene per carità ma mi sono fatto male alla schiena e adesso vai di puntura!! È una grande passione la mia verso il motocross ma il tempo per allenarsi è poco e spesso la schiena non mi perdona non so se mollare o continuare ho 54 anni è un po’ di acciacchi è finito il tempo per fare il pilota di cross o posso ancora permettermi di fantasticare?? Voi che fareste al mio posto?? Aiuto!!!”. Nulla di preoccupante quindi, almeno sul fronte della sua carriera artistica, ma per un attimo i follower hanno temuto il peggio.