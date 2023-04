Chi è questa bimba bellissima oggi? Un’attrice italiana molto amata

Questa bambina dallo sguardo intenso, oggi è una delle attrici più amate di sempre. Avete capito di chi si tratta? Quegli occhi sono inconfondibili, è impossibile che non l’abbiate riconosciuta.

Lo sguardo intenso che aveva già da bambina è una delle sue caratteristiche più apprezzate ancora oggi la quale viene considerata una delle attrici più amate di sempre. Ecco chi è questa bellissima bambina che oggi si è trasformata in una straordinaria donna di talento.

Non solo la bellezza colpisce di questo personaggio misterioso, ma anche la sua bravura nella recitazione e quell’idea di famiglia “vecchio stampo” che mette in pratica ogni giorno nella sua vita privata. Ha sempre avuto le chiare su chi fosse e su chi volesse diventare e anche per sua figlia aspira al meglio, ha iniziato con il nome. Avete capito di chi si tratta?

Qualche indizio su questa bambina dallo sguardo intenso

Questo personaggio grazie alla sua bellezza, ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2003, nel mentre ha portato avanti sia la sua carriera di modella sia quella di recitazione, studiando con impegno fin da giovanissima. Grazie alla sua motivazione, ha poi iniziato a recitare in fiction famose quali Un medico in famiglia, Il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, La bella e la Bestia, Braccialetti Rossi e così via.

L’apice del successo però lo ottiene con due fiction molto importanti, Che Dio ci aiuti e Viola come il mare. Una delle sue più care amiche è proprio Diana Del Bufalo, con la quale ha recitato insieme nella prima fiction appena citata. Dunque, avete capito di chi stiamo parlando?

La bambina misteriosa è…

Bravi, avete indovinato! La bambina misteriosa dallo sguardo intenso che oggi viene considerata una tra le attrici più amate di sempre è proprio Francesca Chillemi. Francesca, classe 1985, nata a Barcellona Pozzo di Gotto non solo ha raggiunto il suo equilibrio della vita lavorativa, ma anche in quella sentimentale.

Legata sentimentalmente al suo compagno dal 2010, Stefano Rosso, i due dopo un primo momento di incertezza, non si sono più lasciati. Oggi sono genitori felici della piccola Rania. In merito al suo compagno, Francesca Chillemi aveva dichiarato: “Ci siamo sentiti almeno per un anno prima di innamorarci. Rivisti, solo qualche volta. Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle”.

In seguito ha svelato il motivo per cui hanno scelto il nome Raia per la loro bambina, in pratica si sono ispirati alla Regina Rania di Giordania, considerata una donna forte, bella, indipendente e con uno stile unico. I due genitori ovviamente augurano questo alla loro bambina e hanno iniziato scegliendo per lei un nome imponente.