Anticipazioni ultima puntata Amici 22. Samuele Eliminato

Amici 2022. Samuele Segreto eliminato ma ad infuriare non è lui. Mattia Zenola, allievo di Raimondo, impazzisce. Ecco come ha reagito.

Già lacrimoni amari durante la seconda puntata del serale di Amici 2022, il talent Show in onda su Canale 5 e condotto dalla mitica Maria De Filippi. A fine trasmissione infatti è dovuto andarsene un’altro concorrente, questa volta un ballerino: si tratta di Samuele Segreto che mandato in eliminazione, ha dovuto dare il meglio di se contro il cantante Wax che è stato preferito a lui dai giudici.

Dopo l’eliminazione di Piccolo G e Gianmarco nella scorsa puntata, i concorrenti erano rimasti in 11, suddivisi nelle tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, Arisa e Raimondo Todaro. Tra i giudici invece quest’anno si annoverano Michele Bravi, Cristiano Magioglio e Giuseppe Giofré.

Alla fine i concorrenti andati in eliminazione sono stati Samu, Wax e Ramon che subito però è stato scagionato e ha lasciato la sfida ai due suoi altri colleghi.

La reazione di Mattia Zenzola

Non sembra andata giù però l’eliminazione del Ballerino Samuele Segreto al suo amico e collega, Mattia Zenzola il quale si è espresso con delle parole abbastanza forti contro il programma.

E’ successo infatti che, non appena tornati in casetta, i ragazzi all’eliminazione, stretti in un abbraccio, sono venuti a sapere chi di loro sarebbe tornato a casa: Maria ha fatto il nome di Samu. A quel punto è Mattia Zenola a scoppiare in lacrime in uno sfogo contro i responsabili del verdetto. Il malcontento per il biondo ballerino latinista, allievo di Raimondo Todaro, è stato molto duro e inaspettato tanto da far pensare ad un ritiro del ragazzo dal programma.

Alle parole dell’eliminato, Samuele Segreto che ha detto. “Grazie a tutti, ho imparato tanto, grazie per avermi sopportato. E’ stata l’esperienza più importante della mia vita. ” ribatte Mattia, anche lui in lacrime ma di rabbia che risponde con: “Tu non meritavi di uscire, fra…non lo meritavi… penso sia un pensiero di tutti e nessuno lo dice. “.

Un commento il suo che non solo accusa apertamente la conduzione e la competenza dei giudici ma la contesta davanti a tutti durante la messa in onda della produzione. Ci sarà una replica da parte loro? Prenderanno provvedimenti contro Mattia Zenola? Ma soprattutto il ragazzo farà ancora parte dello show?