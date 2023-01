Loretta Goggi, il dramma della malattia: ha smesso di funzionare | Rinchiusa in casa per mesi

Loretta Goggi, regina indiscussa della giuria di “Tale e Quale Show”, è uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Un grande dolore l’ha prostrata, costringendola in casa per mesi.

Loretta Goggi è sicuramente una delle artiste più complete e inossidabili dello show business italiano. Nel corso della sua pluridecennale carriera ha dimostrato di possedere un talento sfaccettato ed è stata in grado di dimostrare la sua versatilità, affrontando con successo anche le situazioni più sfidanti incontrate lungo il percorso.

Loretta nasce nel 1950 a Roma e sin da bambina si dedica allo studio del canto e della danza. Già nel 1959 partecipa a un concorso radiofonico, Disco Magico, condotto dall’indimenticabile Corrado. Quello è solo l’inizio di un’ascesa inarrestabile: cantante, conduttrice, ballerina, attrice e anche imitatrice, Loretta mostra al pubblico le sue mille facce e qualità.

Non a caso, Loretta Goggi è ritenuta a pieno titolo quale una delle principali protagoniste della storia della televisione italiana. Proprio lei è stata anche la prima donna a condurre il Festival di Sanremo, la kermesse musicale più importante del Belpaese, nel 1986, nonché la prima a condurre un quiz, che portava proprio il suo nome.

Sempre protagonista, nel corso degli anni, tra piccolo e grande schermo, Loretta Goggi resta ancora oggi una beniamina del pubblico: in giuria con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, lei è senza dubbio una delle chiavi del successo di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. La sua vita, però, non è soltanto lavoro: l’amore col marito Gianni Brezza ha emozionato e fatto storia.

Dopo la morte del marito Gianni Brezza, Loretta Goggi ha dovuto affrontare il dolore e la malattia

Si erano conosciuti sul set di Fantastico e non avevano più potuto fare a meno l’uno dell’altra. Il grande amore che li ha travolti è culminato nel 2008, quando, dopo 29 anni di convivenza, i due hanno deciso di sposarsi. Purtroppo, nel 2011 l’ex ballerino è deceduto e la Goggi ha affrontato un trauma mostruoso: “Sono stata malissimo, sei mesi in casa, senza uscire” ha raccontato in un’intervista a “Gente”.

Loretta Goggi ha rivelato anche che la ferita causata dalla perdita del marito le ha provocato una serie di preoccupanti patologie: “Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare” ha spiegato la showgirl.

Loretta Goggi non ha avuto figli dal marito Gianni Brezza, ma continua ad alimentare con amore il suo ricordo, pur funestato da un dolore che fatica a spegnersi anche a distanza di molti anni.