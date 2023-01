Hugh Jackman: quando si è fatto la pipì addosso a teatro

Hugh Jackman, 54 anni, è tornato sull’argomento divertente quanto imbarazzante: il momento in cui si fece la pipì addosso mentre interpretava Gaston a Teatro.

L’attore australiano Hugh Jackman torna a far parlare di sè per un episodio che lo vede da vicino. L’interprete, uomo simpatico ed estroverso, può scrivere un decalogo di episodi avvenuti durante la sua carriera. Recentemente, ai microfoni del British Vogue, ha raccontato che, durante un’esibizione a teatro nei panni di Gaston, non gli fu possibile trattenere la pipì causando lo svuotamento della vescica pochi secondi dopo…

Incidente bagnato incidente fortunato

Forse a tutti sarà capitato di essere andati vicini da farsi la pipì sotto per uno spavento o a causa di un’impossibilità terza. Nel caso di Jackman, però, è stata una situazione sfuggita da ogni punto di vista… Resa pubblica, l’episodio è diventato immediatamente motivo di enorme imbarazzo.

La star, all’epoca, seguiva una dieta ben precisa data da una idratazione da seguire ferrea. Inoltre, l’abbigliamento del personaggio di Gaston è molto attillata e spingeva nel basso cavallo, per via della calzamaglia e dei pantaloni stretti di pelle.

Le dichiarazioni di Hugh Jackman

Hugh Jackman è sempre molto divertito quando si affronta l’aneddoto. In un’intervista ha proprio detto che:

Mi sono fatto la pipì addosso sul palcoscenico. La chicca delle chicche. Il medico mi disse che ero disidratato, così, seguendo le sue istruzioni, bevvi così tanta acqua che mentre facevo questo numero, in calzamaglia rossa, come Gaston ne La bella e la bestia, in pratica dovetti scegliere se farmela addosso o non cantare.

Ma, in realtà, l’episodio di incontinenza urinaria, era già accaduta. Lo aveva già fatto nel 2008. Alla rivista Playboy aveva detto che:

Quando terminai, mi girai immediatamente in fondo al palco, guardai in basso e non vidi niente. Pensai che questa calzamaglia rossa fosse impermeabile. Ridevo come se l’avessi fatta franca. Ma il pubblico mi guardava in modo strano. Era venuta fuori e i pantaloni erano completamente bagnati. Il pubblico se n’era accorto.

Adesso immaginiamo che molti si ricordano l’episodio legata al momento e allo spettacolo. Gli occhi, impietriti degli attori, le risate e l’atmosfera in platea per il gesto dell’attore. Certo, l’urgenza è tale che la natura non può aspettare in determinati momenti. La bravura dell’attore, sta anche in questo. The show must go on, sempre e comunque, in qualsiasi modo, momento ed episodio.