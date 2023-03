Drew Barrymore difende Hugh Grant per l’intervista agli Oscar

Le parole dell’attrice in merito alle recenti interviste di Hugh Grant.

Drew Barrymore ha voluto dire la sua in merito alle recenti parole su di lei da parte di Hugh Grant.

Trascorsa ormai quasi una settimana dalla notte degli Oscar, della spettacolare cerimonia dei Dolby Theatre di Los Angeles sono rimasti i tanti film premiati ma non solo. A far discutere è stato a suo modo anche Hugh Grant, che dopo la monosillabica intervista con Ashley Graham durante la consegna degli Academy Awards ha criticato un aspetto riguardante Draw Barrymore nel corso di un’altra intervista.

L’attore aveva infatti criticato le doti canore della collega, esibite sul set per il film Scrivimi una canzone del 2007 in cui i due avevano avuto occasione di lavorare insieme. Una provocazione cui la Barrymore ha voluto rispondere in maniera divertente e scherzosa.

L’intervista di Hugh Grant

Nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Wired tenuta in occasione del tour promozionale del film Dungeons&Dragons, Hugh Grant aveva deciso di prestarsi al cosiddetto gioco delle “domande più ricercate sul web“. Tra queste, ce n’era anche una che si chiedeva se l’attore avesse cantato davvero nel film Scrivimi una canzone.

Da qui le seguenti parole di Grant, che aveva colto l’occasione per giudicare anche le abilità canore di Barrymore: “Mi hanno manipolato leggermente la voce, ma non così tanto come ad altri. Drew Barrymore, non le dispiacerà se lo dico, è orrenda quando canta. Ho sentito cani abbaiare meglio di come lei canti. Quando però le hanno modificato la voce sembrava più brava di me, perché sembrava avere cure, voce e rock’n’roll“.

Le parole di Drew Barrymore in difesa del collega

La risposta di Drew Barrymore alle dichiarazioni del collega non si è fatta di certo attendere ed è arrivata in maniera abbastanza scherzosa. Tramite un post sul proprio profilo Instagram, l’attrice ha voluto infatti condividere un video di lei che canta Way back into love accompagnato dalla didascalia “Oh Hugh-bert, Hubert, questa è per te“.

La Barrymore ha poi però affrontato ancora l’argomento Grant, soprattutto in merito alla citata intervista di quest’ultimo con Ashley Graham durante gli Oscar 2023, durante l’ultimo episodio del Drew Barrymore Show.

Queste alcune delle sue parole, giunte in difesa di Grant: “Chiunque conosca Hugh sa che quello è il suo modo di essere. La gente può arrivare a considerarlo un burbero, ma la persona che Ashley Graham ha intervistato è semplicemente il vero Hugh Grant. Quando l’ho conosciuto magari anche io come Ashley mi sarò trovata a pensare ‘Ma con chi ho a che fare’, ma poi lo si inizia ad amare per quello che è veramente, cioè una persona buona e divertente“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Il film Scrivimi una canzone

Drew Barrymore e Hugh Grant si sono ritrovati come detto a lavorare insieme sul set grazie a Scrivimi una canzone, una commedia romantica del 2007 diretta da Marc Lawrence.

In questo film, Barrymore e Grant interpretano rispettivamente Sophie Fisher e Alex Fletcher. Ex popstar e membro di una band di successo negli anni ottanta, Alex si pone l’obiettivo di scrivere una canzone che possa aiutare a lanciare la carriera musicale di una giovane di talento dal nome di Cora Corman. Una missione per cui risulterà di vitale importanza l’aiuto proprio della Sophie interpretata dalla Barrymore.