Rosa Perrotta furiosa: avance a suo marito in mezzo alla strada

Rosa Perrotta si è infuriata dopo che suo marito ha ricevuto delle “poco velate” avance in mezzo alla strada. Quella donna ha rischiato molto, vista la gelosia dell’influencer.

L’ex tronista, Rosa Perrotta è famosa per essere una donna molto gelosa, ecco perché non ha gradito per niente udire quelle avance fatte a suo marito in mezzo alla strada davanti a tutti. Come avrà reagito l’ex tronista di Uomini e Donne?

“La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre”, diceva il grande William Shakespeare e in effetti un pizzico di questo sentimento in amore serve è quando si esagera che questa emozione diventa tossica. È ovvio che non è facile essere i partner di persone al centro del gossip, in quanto la fetta di rivali è molto più ampia rispetto ad una coppia “normale”.

Rosa Perrotta e la sua paura dopo essere diventata mamma

Rosa Perrotta è un’ex tronista, nonché modella e influencer di 34 anni, nata a Salerno il 25 febbraio 1989. La donna nonostante la laurea in Economia, decide di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, iniziando a lavoricchiare in piccoli ruoli. La nomina vera e propria se la costruisce durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Qui incontra quello che diventerà il padre dei suoi due figli, Pietro Tartaglione.

Dopo aver partecipato al reality l’Isola dei famosi, la Perrotta procede la sua carriera lavorativa tra ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso, nonché investe il suo tempo nel lavoro di modella e testimonial di marchi molto famosi e come influencer, vantando molti followers nella sua lista.

In una recente storia di Instagram, Rosa Perrotta ha confermato di avere la patente, ma di non guidare più da quando si è trasferita a Milano. Inoltre ha confessato la sua paura dopo essere diventata mamma: “Prima di vivere a Milano non utilizzavo i taxi per spostarmi. A Milano però gli spostamenti sono brevi e il taxi è una comodità. Io ho la patente e ho sempre guidato ma da quando sono a Milano non guido più…Ammetto che nella lista delle nuove paure post maternità rientra anche questa: non riesco a portare il motorino di Pietro perché ho paura. Infatti, vorrei prendere una macchina elettrica…”.

La gelosia di Rosa Perrotta

Come ha confermato in un suo recente post sui social, Rosa Perrotta, non è gelosa ma è “diversamente comprensiva“. In più di una occasione la donna ha confessato che suo marito Pietro Tartaglione è la sua più grande debolezza, è gelosa del marito e non può farci niente.

Ecco perché non sorprende il fatto che si sia irritata quando suo marito in mezzo alla strada mentre era in sua compagnia, ha ricevuto delle avances da una donna di 60 anni. Come ha spiegato l’influencer: “Una signora di circa 60 anni ha fermato mio marito per dirgli “sei bellissimo”. In realtà la signora non si era accorta di me, infatti poi, quando mi ha visto ha specificato: “Sei bellissimo ma lo dico da mamma…”.

Rosa Perrotta e suo marito Pietro, all’apparenza l’hanno presa con spirito, anche se dalle parole pungenti della Perrotta, si capisce che il suo sentimento in quel momento era molto diverso dalla comprensione: “Una situazione stranissima perché è come se io a 60 anni fermassi un amico di mio figlio per dirgli “sei bellissimo”. No signora, la maternità non c’entra…”.