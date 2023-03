Ex corteggiatrice di Uomini e Donne in dolce attesa: chi è il padre?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – Martina Luchena – annuncia la gravidanza del suo primo figlio al fianco del nuovo fidanzato.

A volte resistono, altre scoppiano. Le coppie formate all’interno dello show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” possono dar vita ad una vera e felice storia d’amore con tanto di prole al seguito oppure sperimentare la fugace realtà di una relazione nata sotto i riflettori e trovarsi poco dopo punto e daccapo.

Martina Luchena deve la sua notorietà nel mondo dello spettacolo come corteggiatrice all’interno del programma di Maria, dove ambiva ad essere la futura partner di Riccardo Gismondi, che però a lei preferì ai tempi Camilla Mangiapelo.

Uscita dal programma, l’ex corteggiatrice, ora anche lei nel novero delle influencer, è felice al fianco di un nuovo amore. Il fidanzato si chiama Maurizio Bonori, ex modello, ma lontano dalle luci della ribalta, con cui sembra aver coronato il suo sogno d’amore.

L’annuncio social del suo primo figlio

Martina Luchena ha voluto annunciare l’arrivo del suo primo figlio attraverso il suo profilo Instagram. Era da qualche tempo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva ritrovato una serenità sentimentale al fianco del nuovo fidanzato Maurizio Bonori. Grazie a lui, Martina completerà il suo percorso d’amore al suo fianco con la nascita del loro primo figlio insieme.

“Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4“, ha dichiarato Martina Luchena infiammando con il post i social di commenti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era da tempo fidanzata con Maurizio Bonori, che aveva già avuto un figlio da una precedente relazione e che Martina aveva accolto con tutto il suo affetto.

L’amore si moltiplica

Famiglia allargata quindi con tanto di foto di rito sui social, in cui l’ex corteggiatrice mostra il pancione circondata dalle braccia dei suoi cari, preceduta tempo fa anche da una delle prime ecografie in cui si vede chiaramente il prossimo nascituro.

“La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi”, ha dichiarato la Luchena. Tantissimi i like e i commenti ricevuti da parte dei suoi follower che non hanno esitato a congratularsi con la futura mamma del lieto evento.