“Belen è stato il mio prio amore”: la confessione del famoso calciatore

Il calciatore nega le dicerie ma le foto ci sono: il loro è stato un grandissimo amore e lui la ricorderà per sempre. Ecco cosa è successo.

L’ex calciatore, Marco Boriello, ad oggi dirigente sportivo dell’Ibiza, confessa come è andata realmente tutta la storia con il suo grande amore, Belen Rodriguez, showgirl e modella argentina, ad oggi conduttrice televisiva e mamma del figlio avuto con il ballerino e conduttore Stefano De Martino. La loro fu una storia molto intensa tanto che i due ora sono amici quasi fraterni e spesso vanno a pranzo insieme e lei gli permette di guardagli i figli compresa la piccola Luna Marie, la secondogenita.

Lui, lontano dal gossip Italiano, vive ad Ibiza e ha cambiato vita dopo lo stop dal calcio.

Quindici anni sono passati dalla loro storia d’amore e i due, quando lui torna in Italia per le festività da passare in famiglia, spesso corre ad abbracciarla per darle una mano come mamma single. Tutta la storia d’amore tra Boriello e Belen.

Belen Rodriguez, il grande amore di Marco Boriello

Il loro certamente è stato un grande amore, il primo della showgirl argentina appena arrivata in Italia, il più intenso per lui. Nonostante si pensasse ad un ritorno di fiamma, Borriello ha smentito tutto e tutti i rumor che circolavano su loro due.

“Belen è stato il mio primo amore” ha spiegato il calciatore, ora dirigente sportivo ad Ibiza: “All’epoca era una modellina con la valigia rosa. Poi è diventata Belen Rodriguez, la più grande showgirl degli ultimi vent’anni. A quel tempo mica lo potevo prevedere. Da giovane mi meravigliavo dell’accanimento mediatico nei suoi confronti, di questo interesse maniacale. Ora ho capito che viviamo due fasi: una lontana dalle telecamere, di sacrifici e sudore. L’altra, pubblica, dove si presta più attenzione a come ti pettini e come ti vesti”. Le sue parole si riferiscono sicuramente alla loro storia che è scoppiata non appena Belen ha iniziato a farsi un nome: Boriello è stato trascinato da lei sotto i riflettori e questo non ha giovato alla coppia. Nonostante questo, Marco Boriello ricorda la sua ex Belen Rodriguez con molto affetto.

Nessun ritorno di fiamma infatti poiché Belen sembra stia concentrando i suoi sforzi nella sua nuova vita di mamma single con una figlia piccola, cercando di rimettere in sesto la sua vita sentimentale. Lui invece sembra essere stato paparazzato tra Milano e Ibiza insieme all’ex mohglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli: questo però non è stato smentito.