Keanu Reeves: “John Wick: Chapter 4” è il suo ruolo fisico più difficile di sempre

“Per John Wick Chapter 4 mi hanno addestrato davvero”. Acrobazie e giravolte per Keanu Reeves, protagonista del film, giunto al quarto episodio. Le sue rivelazioni hanno confermato tutto.

Interpretare il protagonista è stato un lavoro difficile, specie per tutto l’allenamento fisico: “Mi hanno davvero addestrato”, ha detto l’attore, con più di un centinaio di pellicole cinematografiche realizzate nella sua grande carriera. Non perdere il trailer del quarto franchise, qui di seguito:

L’interprete canadese ha constatato che il quarto capitolo, molto atteso dai fan della saga, lo ha sfidato e, senza ombra di dubbi, Keanu Reeves lo ha affrontato a muso duro l’avventura cinematografica, con un allenamento forte e costante.

Il ruolo fisico più difficile mai realizzato

Per fortuna, Keanu Reeves ha alle spalle decenni e decenni nelle arti marziali, inteso come un insieme di pratiche sia fisiche sia mentali legate al combattimento. Nonostante ciò, l’attore ha ammesso che il progetto lo ha messo a dura prova.

A Total Film, l’attore ha detto: “John Wick: Capitolo 4″ è stato il ruolo fisico più difficile che abbia mai avuto nella mia carriera finora. Mi hanno davvero addestrato per essere in grado di avere quella che chiamiamo la cassetta degli attrezzi”. Oltre all’ intensificare la sua forma fisica, l’interprete canadese ha anche potenziato la sua capacità alla guida adrenalinica. “Abbiamo portato la guida in macchina a un livello superiore, cosa che mi piace molto. Ci sono 180, 180 avanti-indietro, 270-indietro-avanti, drifting… quindi è stato davvero divertente avere la possibilità di imparare quelle abilità e giocare.

Novità sul film

Chad Stahelski regista del film ha rivelato al magazine Collider che questo episodio avrà luoghi più famosi al mondo. “John Wick: Capitolo 4” vede Wick, protagonista, ex sicario che diventa definitivamente la Tavola Alta, l’organizzazione che comanda tutta la malavita criminale, in un film thriller. “Ma prima che Wick possa acquisire la libertà, il personaggio deve affrontare un nuovo nemico con potenti alleanze in tutto il mondo e forze che trasformano vecchi amici in nemici.”

Nel cast del film d’azione ritroviamo anche da Bill Skarsgård, Donnie Yen, Lance Reddick, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Ian McShane e l’ex co-protagonista di “Matrix” Laurence Fishburne. Sappiamo anche che la pellicola arriverà nei cinema il 24 marzo.

Reeves è impegnato anche su un altro fronte: reciterà anche nel film “BRZRKR” di Netflix e nell’adattamento della serie anime. La data di uscita di “BRZRKR” di Netflix è ancora ignota ma è circondata da tantissimo hype.