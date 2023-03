Nuova clip per John Wick 4

Nuova clip in anteprima per l’attesissimo John Wick 4. Da questo piccolo stralcio, abbiamo capito che questo film sarà epico, per non parlare delle scene di inseguimento adrenaliniche.

La nuova clip rilasciata di John Wick 4 con Keanu Reeves, mostra un’intensa sequenza per un inseguimento alla Fast and Furious, che non ha niente da invidiare a Vin Diesel. Ancora poco e finalmente il film arriverà al cinema, nel frattempo godetevi questi 45 secondi da “infarto”.

Tragica scomparsa per il franchise di John Wick

Se a breve andremo a parlare della nuova clip rilasciata per il quarto capitolo del franchise di John Wick, ci sembrava doveroso parlare della tragica scomparsa avvenuta ai danni di un personaggio che era presente dal primo capitolo della storia. Ieri, 17 marzo, è morto Lance Reddick alias Charon, il manager e concierge dell’Hotel Continental di John Wick, che gestiva l’unica zona neutrale che i killer di tutto il mondo rispettavano.

Reddick aveva saltato la prima di John Wick 4 che si era tenuta qualche giorno fa a New York del tutto in maniera inaspettata e in seguito il comunicato che fu trovato privo di vita nella sua casa di Studio City. Per il momento non ci sono ancora dichiarazioni in merito alla causa della sua morte, circola la voce però che sia spirato per cause naturali. Lance Reddick non è ricordato solo per questo ruolo, ma ha partecipato anche a serie tv come Fringe, The Wire, Bosch e così via.

Una clip adrenalinica

Tornando a noi, dal 23 marzo 2023, John Wick 4 sarà presente al cinema con un nuovo grande capitolo diretto sempre da Chad Stahelski. In attesa del debutto sul grande schermo, è stata rilasciata una clip che mostra un movimentato inseguimento automobilistico. Questo film promette ai fan di essere molto movimentato e carico di effetti speciali, come si può leggere nella sinossi ufficiale:

“John Wick (Keanu Reeves) scopre un percorso per sconfiggere The High Table. Ma prima di poter guadagnare la sua libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico con potenti alleanze in tutto il mondo e forze che trasformano vecchi amici in nemici”.

Per il momento, i pochi eletti che hanno visto il film in anteprima, hanno dichiarato che questa pellicola è epica, forse la migliore di tutti i capitoli del franchise. Ovviamente Keanu Reeves è sempre brillante e grazie alla sua perfetta interpretazione, questa storia è sempre sopra la media. Per il momento non si sa se ci sarà un quinto capitolo, in quanto come dichiarato da Reeves, bisognerà aspettare i risultati di questo film.