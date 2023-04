The Night Agent, confermata la seconda stagione in tempo record

Netflix ha annunciato in tempo record il rinnovo della serie The Night Agent per la seconda stagione. Dichiarata anche la data di uscita.

Solo poche ore fa Netflix ha annunciato che si farà la seconda stagione di The Night Agent, nuovissima serie che in soli pochi giorni ha conquistato tutti. Si tratta di un vero e proprio record, dal momento che la piattaforma di streaming di solito aspetta circa un mese prima di confermare un eventuale rinnovo. La seconda stagione è stata confermata solo una settimana dopo la premiere della prima, andata in onda ufficialmente il 23 marzo.

Lo show si basa sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk, pubblicato nel 2019. Si tratta di una serie thriller e d’azione, che solo durante i primi giorni online ha guadagnato quasi 169 milioni di spettatori. In termini di ascolti, si tratta della terza miglior prima stagione di un prodotto originale nella storia di Netflix, che si è qualificata nella top 10 di ben 93 Paesi diversi. In Italia, al momento, è al primo posto.

Grazie a questa incredibile risposta dei fan, la piattaforma non ha voluto attendere oltre e, dopo solo una settimana, ha confermato il rinnovo per una nuova stagione.

The Night Agent, di cosa parlerà la seconda stagione?

Come riportato dai social ufficiali, Shawn Ryan, sceneggiatore di The Night Agent, è ovviamente apparso fiero e felicissimo di questa enorme risposta positiva da parte del pubblico. “Vedere l’enorme reazione allo show è stata una grande gioia e fa onore al nostro cast, ai nostri scrittori, ai nostri registi, alla nostra troupe e ai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più eccitati di iniziare a lavorare alla seconda stagione per condividere le ulteriori avventure di Night Action con i nostri nuovi fan“.

La serie racconta di Peter, un agente dell’FBI che, durante il monitoraggio di una linea di emergenza, riesce a intercettare una chiamata che rivela l’esistenza di una cospirazione e di una talpa all’interno della Casa Bianca. Tra gli attori principali troviamo Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau.

Come si legge su Netflix, la seconda stagione dovrebbe uscire nel 2024 e risponderà a quegli interrogativi che sono rimasti aperti durante la prima. Non abbiamo troppe informazioni, ma Shawn Ryan ha rivelato durante un’intervista per Deadline che il piano iniziale era che “ogni stagione avrebbe raccontato una storia diversa, quasi autoconclusiva, con un inizio, uno svolgimento e una fine. Ogni stagione futura, inoltre, avrebbe incluso molti dei personaggi delle precedenti, ma non tutti“. Per ora non si sa se questo piano verrà rispettato: bisognerà aspettare.