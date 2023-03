Il mangia giapponese Ooku avrà una serie tv su Netflix

Netflix ha ufficializzato la notizia: il manga nipponico Ooku di Yoshinaga Fumi avrà un primo adattamento cinematografico. Ecco cosa sappiamo.

Durante la Convention Anime Japan di Tokyo è stato rivelato che sia Ooku: The Inner Chambers sia Yakitori: Soldiers of Misfortune, un altro anime, diventeranno una serie. Alla direzione della serie Abe Noriyuki; alla produzie lo Studio Deen. La sceneggiatura e l’adattamento vedrà la partecipazione di Takasugi Rika per la sceneggiatura e la composizione e Sato Yoko per il character design. La serie sarà disponibile sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Di cosa parla Ooku: The Inner Chambers

La narrazione di Ooku si concentra sulla storia dei racconti degli alloggi delle donne nel Castello di Edo, immaginando che tutti i ruoli tra gli uomini e le donne siano invertiti. Le donne, grazie ad una peste, ottengono potere, assumendo autorità, togliendola agli uomini. La protagonista Shogun Yoshimune ha un obiettivo: capire perché gli uomini sono al potere e perchè le donne sono costrette a sottostare agli uomini. Un percorso interiore che affronta tante tematiche. Il manga originale è stato pubblicato da Hakusensha – Melody.

Tanta euforia anche per la serie tratta dal mangaYakitori: Soldiers of Misfortune in arrivo a maggio

La serie tv su Netflix è diretta da Anbo Hideeki, scritta da Sakai Mitsuyasu e disegnata da Yamagata Atsushi. La storia parla di un giovane opporsi al governo, opprimente e decadente. Il ragazzo sarà reclutato da una cellula militare della galassia che però subirà una catastrofe. Guarda il trailer in basso!

Oltre a questi due grandi titoli, si unisce anche Onmyoji una serie sui racconti di Baku Yumemakur, in uscita entro dicembre 2023. Anche per la serie questo sarà il primo adattamento anime e aggiunge nuovi capitoli che descrivono in dettaglio i misteri soprannaturali. Alla direzione della serie troviamo Yamamoto Sobi. La sceneggiatura sarà invece affidata alle sapienti mani di Hashimoto Natsu e Kato Yuiko. La produzione è di Marvy Jack. Tante le prossime uscite per gli appassionati dei manga, che vedranno, con estrema soddisfazione, la trasposizione cinematografica dei personaggi preferiti, fino ad ora vissuti solo su carta e disegni.