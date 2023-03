Un nuovo attore si aggiunge al cast di Wonder Woman la serie

La nuova serie Marvel, Wonder Man, sceglie Demetrius Gross per unirsi al cast nel ruolo di Eric Williams, al fianco di Yahya Abdul-Mateen II, nei panni del protagonista.

Disney + si prepara ad offrire ai suoi utenti la nuova serie della Marvel – Wonder Man – sviluppata – e diretta – da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e del futuro sequel. Tra i registi si conta anche Stella Meghie, mentre Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie.

La serie ha aggiunto nel suo cast Demetrius Grosse, già volto noto in Fear the Walking Dead di AMC e Swagger di Apple TV+ , così come in Banshee, Brave e Justified. L’attore si cimenterà nei panni di Eric Williams, visto da sempre come la “pecora nera” della famiglia Williams, secondo la tradizione dei fumetti.

Fratello di Simon, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II alias Wonder Man, Eric si incammina verso una vita criminale in virtù dell’astio poi tramutato in odio che nutre verso il fratello, idolatrato come il diamante della famiglia. E così mentre mentre Simon diventa Wonder Man, ottenendo i suoi poteri dalla setta dei Signori del Male, Eric prende la strada del supercriminale Sinistro Mietitore (Grim Reaper).

Le origini di Wonder Man

Wonder Man è stato creato da Stan Lee e illustrato da Don Heck e Jack Kirby. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1964 con The Avengers 9, dove non è altro che un dirigente d’affari caduto in disgrazia, che fa un patto con i Signori del Male per ottenere super poteri e unirsi ai Vendicatori con l’obiettivo di tradirli.

In realtà, poi finisce per unirsi agli eroi e diviene, da allora, un punto di riferimento. Nel 2013 Wonder Man diviene uno dei protagonisti di Uncanny Avengers di Rick Remender e, apparentemente, muore nel corso del secondo volume uno della serie (marzo 2015), scomparendo in seguito dalla circolazione.

Chi è Grim Reaper

Il Sinistro Mietitore (Grim Reaper), il cui vero nome è Eric Williams, è un personaggio dei fumetti nato dalla creatività di Roy Thomas, John Buscema e Vince Colletta e pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene nel volume 1 degli Avengers.

Rispetto al fratello Simon, riveste tratti più violenti e sanguinari, scontrandosi con i Vendicatori e affrontando la morte e risurrezione più volte nel corso della narrazione. Personaggio alquanto controverso, Grim Reaper è sicuramente un ruolo interessante per Demetrius Gross, che prossimamente (aprile 2023) si accingerà a girare la serie con il resto del cast presso gli studios di Atlanta.