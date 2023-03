Barry: il trailer della stagione finale

Arrivato il trailer dell’ultimissima stagione della serie.

Uscito il trailer della quarta e ultima stagione della serie Barry.

Barry, apprezzata e acclamata serie ideata da Bill Hader e da Alec Berg, sta ormai per arrivare alla sua conclusione. Come confermato direttamente anche dall’emittente televisiva HBO, la quarta stagione sarà infatti anche l’ultima: la fine della serie dunque si avvicina, e a certificarlo è arrivato anche il trailer di questa ultimissima stagione.

Il trailer dell’ultima stagione di Barry

La quarta e ultima stagione di Barry verrà presentata in anteprima nel mese di aprile e sarà composta per la precisione da otto episodi. Per quanto riguarda l’Italia, la serie sarà come sempre disponibile in streaming su NOW.

Come si può vedere anche dal trailer, Barry, dopo il finale della terza stagione, si ritrova ancora in prigione oltre che in contatto con il proprio insegnante di recitazione Cousineau, con il protagonista che appare ovviamente con un aspetto trasandato e voglioso più che mai di vendetta dopo essere finito incarcerato.

Nei panni del nostro protagonista ci sarà ancora una volta Bill Hader, mentre il professore di recitazione Cousineau è interpretato da Henry Winkler ovvero l’iconico Fonzie di Happy Days. A completare il cast ci sono poi tra gli altri anche Stephen Root (Monroe Fuches), Anthony Carrigan (Noho Hank) e Sarah Goldberg (Sally Reed).

Ecco di seguito il trailer della quarta e ultima stagione di Barry.

La trama della serie

La serie si basa fondamentalmente sulle vicende di un uomo di nome Barry Berkman, un sicario che sogna di poter intraprendere un giorno la carriera di attore uscendo così fuori dai loschi affari che lo vedono coinvolto all’interno della città di Los Angeles.

La passione per il mondo del teatro e del cinema nasce infiltrandosi un giorno nella classe di recitazione di uno dei suoi bersagli, anche se il protagonista si ritrova costantemente alle prese con le difficoltà nell’abbandonare la sua vita da criminale. Uno degli episodi chiave in tal senso è rappresentato dall’omicidio della detective Janice Moss che Barry compie sul finire della prima stagione, un evento che finisce con l’allontanarlo dal suo maestro di recitazione Cousineau che era tra l’altro anche l’amante di Janice.

La verità su questo omicidio ha finito così con il portare al finale della terza stagione e alla conseguente incarcerazione di Barry.

Il successo di Barry

Quella di Barry è una serie televisiva di grandissimo successo. Trasmessa su HBO a partire dal 25 marzo del 2018 la serie ha ottenuto nel corso degli ultimi anni un’infinita serie di riconoscimenti di vario tipo: tra questi, sono da segnalare i due Emmy vinti da Bill Hader per il migliore attore in una serie commedia e e quello vinto invece da Henry Winkler per il migliore attore non protagonista. Barry è stata inoltre candidata nel 2019 anche a tre Golden Globe.