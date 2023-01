Hunters 2: cosa sappiamo della seconda stagione

Il 13 gennaio su Amazon Prime Video arriva l’attesa seconda stagione di Hunters.

Tutto quello che c’è da sapere sul secondo capitolo della serie di Prime che si è rivelata per adesso un grande successo.

Con l’inizio del nuovo anno, sono in arrivo sulle varie piattaforme streaming tantissimi nuovi prodotti. Ad essere aggiornato è anche il catalogo di Amazon Prime, che sarà presto impreziosito e arricchito dall’uscita della seconda stagione di Hunters.

La prima stagione della serie ha avuto con i suoi primi episodi un enorme successo, anche se si tratta di un prodotto che non gode della fama di altre serie tv maggiormente note al grande pubblico. Una piccola perla nascosta di Prime Video, che può contare tra le altre cose su un Al Pacino in formissima.

Hunters 2: il trailer e il cast

Ormai da un po’ di tempo, per la precisione lo scorso novembre, è uscito il trailer di Hunters 2, con la data di uscita del proseguimento del primo capitolo indicata nell’ormai prossimo 13 gennaio. Per quanto riguarda invece il cast, oltre ad Al Pacino i principali attori della serie creata da David Weil e prodotta da Jordan Peele saranno Logan Lerman, Lena Olin, Josh Radnor, Carol Kane, Tiffany Boone, Dylan Baker e Jerrika Hinton.

Le possibili anticipazioni sulla trama

La trama generale di Hunters è incentrata su un gruppo di cacciatori di nazisti nella New York degli anni ’70. Una sorta di rivisitazione di Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino, con i Cacciatori, questo il nome dei nostri protagonisti, che sono venuti a conoscenza della presenza negli Stati Uniti di centinaia e centinaia di nazisti che mirano alla creazione di un quarto Reich.

La seconda stagione riprenderà ovviamente per grandi linee questo tema, anche se una sostanziale differenza dovrebbe consistere nel fatto che la storia non sarà più ambientata principalmente a New York. La caccia ai soldati nazisti, nei nuovi episodi, dovrebbe infatti allargarsi anche a tutto il resto del mondo, come già anticipato forse dal finale della prima stagione.

L’ultimo episodio andato in onda nel 2020 aveva rivelato come all’interno dell’universo alternativo della serie Adolf Hitler e la moglie Eva Braun (Lena Olin) fossero in realtà ancora vivi. Da qui la caccia per tutto il globo al dittatore, interpretato dall’attore Udo Kier.

“Essendo ebreo, da bambino provavo spesso frustrazione per il fatto che Hitler non fosse mai stato assicurato alla giustizia e che abbia potuto decidere per sé la fine della sua vita. Essendo Hunters una serie sulla catarsi e sull’emancipazione ebraica spero che la seconda stagione possa essere all’insegna di questa catarsi“, queste le parole di David Weil.

Non resta dunque che aspettare i nuovi episodi di Hunters, che saranno anche gli ultimi in assoluto della serie.