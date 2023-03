Carlo III, spunta il test del DNA: Harry non è suo figlio?

Buckingham Palace subisce una nuova scossa: il Re Carlo mette in discussione la paternità del Principe Harry. Richiesto il test del DNA.

I rapporti tra il Principe Harry e la Royal Family sembrano essere ormai definitivamente agli sgoccioli, complice nuovamente la discussa autobiografia “Spare”, contenente alcune scottanti rivelazioni, egregiamente celate dalle mura di Buckingham Palace.

Nello specifico, ci stiamo riferendo alla confessione di Harry riguardante un quanto ormai noto burrascoso e travagliato rapporto col padre Carlo e suo fratello William, annoverando nella blacklist anche l’amatissima – dal pubblico inglese – cognata Kate.

Sembra quindi che tra il Principe Harry e Carlo III non corra buon sangue e, proprio per restare sul tema, il neo-re d’Inghilterra, indispettito dalle indiscrezioni svelate in “Spare”, lo abbia convocato a Palazzo per richiedergli di sottoporsi al test del DNA.

Niente “sangue blu” per Harry?

L’accertamento della paternità da parte di Re Carlo arriva ad avvalorare un dubbio ancestrale, che ha indotto la Casa Reale a credere che la compianta Lady Diana abbia concepito Harry con un altro uomo.

Un contrattacco che il Re lancia ai Duchi di Sussex ormai scesi nel gradimento del pubblico britannico, che sembrerebbe essere un mezzo per esiliare definitivamente il figlio minore dalla Casa Reale, già allontanato da Palazzo dalla compianta Regina Elisabetta, per via del suo marcato orientamento anti-britannico acquisito dopo essersi affiancato alla statunitense Meghan Markle. Ma non è tutto: l’insinuazione avrebbe l’ulteriore effetto di far emergere una presunta infedeltà di Diana Spencer.

Chi è il vero padre?

Sembra che Lady D abbia intrattenuto una relazione romantica con un ex ufficiale della cavalleria dell’esercito britannico ai tempi del suo matrimonio con Carlo. Il sospetto si è insinuato nella tormentata vita del Re – da poco salito al trono dopo la morte della longeva Regina Elisabetta – anche a causa della scarsa somiglianza tra lui ed il “piccolo” Harry.

Secondo il Re, il tradimento sarebbe avvenuto con un certo James Hewitt, ipotetico padre biologico del Principe. Se la supposizione fosse veritiera, sarebbero guai seri per il principe che si troverebbe a dover fare i conti con la perdita di tutti i titoli nobiliari. Secca la replica dell’’ex militare, prevedibilmente placcato dai giornali scandalistici: “Quando io e Diana abbiamo cominciato a frequentarci, il Principe Harry era già un bambino. È quindi impossibile che io sia il padre”. Alla luce dei fatti, il Re Carlo ha deciso quindi di affidarsi alla scienza per il responso. Dovrà appellarsi a nuovi escamotage per sbarazzarsi del “figlio ribelle”?