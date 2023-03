Victoria Pedretti, la star di You molestata ma non vuole denunciare

In un post su Instagram, dedicato al suo ventottesimo compleanno, Victoria Pedretti, alias Love Quinn in You, ricorda un episodio di molestie.

L’attrice Victoria Pedretti, nota al pubblico di Netflix per la serie “You”, nel ruolo di Love Quinn che l’ha vista emergere nella seconda serie e ottenere un cameo nella quarta, ha recentemente ricordato un episodio di molestie sessuali accaduto durante i festeggiamenti del suo precedente compleanno.

La fortunata serie Netflix è un thriller psicologico che gira intorno al personaggio di Joe Goldberg, un libraio di New York, all’apparenza schivo e molto introverso. In ogni stagione Joe si innamora in maniera morbosa di una ragazza, tanto da tramutare la malcapitata in un’ossessione e lui assumere i tratti di un violento maniaco.

Mai trama fu più profetica, alla luce di quanto dichiarato dalla Pedretti in relazione ad una scioccante molestia subita nel corso dei festeggiamenti del suo ventisettesimo compleanno, in cui un attore famoso – di cui cela il nome – le si avvicinò dicendole: “’Mi sono masturbato con te così tante volte” e il tutto dopo essersi complimentato con lei delle sue doti attoriali.

Un comportamento che ha portato l’attrice ad “urlare” e rivendicare su Instagram il ruolo del corpo femminile e quanto questo non possa divenire oggetto di approcci osceni e molesti.

Nessuna denuncia a carico del molestatore

La Pedretti ci ha tenuto a precisare di non aver intenzione di screditare l’uomo e di essere in grado di gestire l’accaduto senza rovinargli la carriera, trovando il massimo sostegno da parte dei suoi fan e mostrando di avere la lucidità e la forza di “proteggersi” da eventuali situazioni analoghe.

Del resto, pur essendo molto giovane, Victoria si è già trovata su diversi set importanti, non solo del mondo delle serie tv, ma anche del cinema, dove sicuramente ha potuto acquisire la sua esperienza professionale, ma soprattutto crescere dal punto di vista personale.

Un CV di tutto rispetto

Victoria Pedretti inizia a muovere i primi passi di fronte alla cinepresa, nel 2014 in due cortometraggi indipendenti, Sole e Uncovering Eden. Nel 2018 arriva la svolta per il ruolo di Eleanor “Nell” Crain nella serie Netflix horror The Haunting of Hill House, dove una favorevole critica l’ha elogiata e candidata agli MTV Movie & TV Awards.

Oltre al famoso ruolo di Love Quinn in You, nel 2019 appare nei panni di Leslie Van Houten nel film C’era una volta a… Hollywood, diretto da Quentin Tarantino, al fianco di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio e nel 2020 prende parte alla serie antologica Storie incredibili e successivamente nel film biografico Shirley.