Master Gardener: il trailer del film

Il trailer ufficiale del film diretto da Paul Schrader.

Ecco il trailer del nuovo film di Paul Schrader Master Gardener.

Sta per arrivare nei cinema il nuovissimo film del regista Paul Schrader. Si tratta per la precisione di Master Gardener, film presentato nel corso della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia lo scorso mese di settembre e di cui è stato appena presentato il trailer ufficiale.

Il trailer di Master Gardener

Molto presto farà il suo approdo nelle sale cinematografiche italiane grazie alla distribuzione da parte di Movies Inspired l’atteso Master Gardener, la nuova opera di Paul Schrader.

Come mostrato anche dal trailer ufficiale, nel ruolo dell’attore protagonista ci sarà Joel Edgerton. Dopo le apparizioni in Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni e in Episodio III – La vendetta dei Sith di George Lucas, Edgerton ha recitato in altri film molto importanti come Zero Dark Thirty e Il grande Gatsby, prima di apparire anche nei recenti Sir Gawain e il cavaliere verde di David Lowery e in Tredici vite di Ron Howard.

Altro nome di spessore del cast è poi quello di Sigourney Weaver, famosissima anche e soprattutto per la celebre saga di Alien. Dopo una piccola parte in Io e Annie di Woody Allen del 1977 e il ruolo da protagonista nel cult di Ridley Scott del 1979, la Weaver ha preso parte ad altre saghe molto importanti come quelle di Ghostbusters e di Avatar di James Cameron.

A completare il cast vi sono poi Quintessa Swindell, che ha preso parte di recente a Black Adam di Jaume Collet-Serra, ed Esai Morales, noto per la parte del Tenente Rodriguez all’interno della serie NYPD – New York Police Department.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Master Gardener di Paul Schrader.

La trama del film

Al centro della trama di Master Gardener vi è un uomo di nome Narvel Roth (Joel Edgerton), un orticoltore che lavora nella tenuta della ricchissima signora Norma Haverhill (Sigourney Weaver) chiamata Gracewood Gardens. La signora, a un certo punto, ordinerà al protagonista di assumere in veste di apprendista la sua pronipote orfana Maya (Quintessa Swindell). Una decisione che finirà inaspettatamente con il complicare la vita di Narvel.

La nuova prova di Paul Schrader

Salito giovanissimo alla ribalta grazie alla sceneggiatura del capolavoro di Martin Scorsese Taxi Driver, Paul Schrader ha iniziato la propria carriera da regista con la direzione di Tuta Blu del 1978. Da lì il regista è diventato una delle figure di riferimento della Nuova Hollywood, dirigendo pellicole come American Gigolò, Cortesie per gli ospiti, Lo spacciatore e Touch, arrivando tra l’altro ad essere candidato per la migliore sceneggiatura originale ai Premi Oscar del 2019 per First Reformed – La creazione a rischio.