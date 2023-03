“Il padre di Antonella deve farsi curare”: la verità di Francesco Chiofalo sull’ex e la sua famiglia

Francesco Chiofalo torna a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi subito dopo l’uscita della schermitrice dal Grande Fratello Vip.

In una recente intervista, Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi, ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti sulla schermitrice, facendo trapelare dalla sua confessione che in passato potrebbe essere stato tradito.

Nel corso delle sue rivelazioni, Chiofalo ha inoltre approfondito il rapporto tra Antonella e Edoardo Donnamaria, e si è espresso anche sul padre della Fiordelisi, lanciando pesanti affermazioni.

Il personal trainer sembra che abbia dato fiato alle trombe, svelando dettagli e particolari su Antonella da far accaponare la pelle, e su come oggia sia cambiata la sua opinione su di lei.

Dopo il GF VIP tutto è cambiato

Queste le sue dichiarazioni: “Io e Antonella eravamo già lasciati quando lei si è messa con Gianluca. Però sinceramente mi è venuto il dubbio che andava a letto con lui ce l’ho sempre avuto”, racconta dicendo di aver posto alle strette la ragazza, con una richiesta esplicita, ma che alla domanda ha sempre risposto negando l’evidenza, finché non si è fidanzata.

Su come stia adesso aggiunge: “Come la vedo adesso? Fomentata. Qualcuno le dica che non presenterà Sanremo dopo. Che non ha conquistato il mondo, per favore. Penso sia diventata realmente insopportabile, non so come fanno a starle vicino”, sottolineando come la ex schermitrice dopo il passaggio in tv non si sia forse un tantino “montata la testa”. Ma in effetti l’attenzione puntata su di lei in questi ultimi tempi non fa che avvalorare delle aspettative più che elevate sul suo futuro nel mondo dello spettacolo.

E con Donnamaria, tutto finto

Anche sul rapporto con Edoardo Donnamaria non ci va di certo leggero e dice la sua: “Io non l’ho riconosciuta come si è comportata con Edoardo, con me era proprio un’altra persona: molto più rispettosa, più tranquilla”.

Dulcis in fundo, una piccola “perla” dedicata anche al padre della sua ex, Stefano Fiordelisi: “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del Gf secondo me. Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? E’ una persona insopportabile”.

Ed è la stessa Antonella ad aver ammesso di recente di aver preso le distanze dai suoi genitori e il fatto che dopo l’uscita dalla casa non sia subito andata a trovarli, potrebbe confermare che forse le cose tra loro stanno scricchiolando. La faccenda si fa comunque sempre più intricata per i fan interessati a capirci qualcosa…