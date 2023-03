Sebastian Bear-McClard allontanato dalla Ratajkowski per molestie sessuali

Le pesanti accuse nei confronti di Sebastian Bear-McClard.

Emily Ratajkowski ha deciso di allontanare l’ormai ex marito per via delle accuse nei confronti di quest’ultimo.

Sebastian Bear-McClard nella bufera. Il produttore è finito infatti nel mirino di accuse pesantissime: il diretto interessato è stato infatti accusato di molestie sessuali nei confronti di diverse donne che si sono ritrovate nel passato più o meno recente a lavorare con lui.

Le accuse nei confronti di Sebastian Bear-McClard

Accuse di questo tipo nei confronti di Sebastian Bear-McClard circolano in realtà da diverso tempo. Un primo episodio risale infatti all’ormai lontano 2016, con il produttore che avrebbe contattato in quel periodo una ragazza di 17 anni su Instagram allo scopo di offrirle un posto nel film Good Time di Josh e Benny Safdie e con protagonista Robert Pattinson. Dopo essere finita suo malgrado coinvolta in alcune scene disturbanti del film in compagnia di altri membri della troupe, la ragazza allora diciassettenne e ora ventiquattrenne ha poi affermato in un’intervista a Variety di aver continuato ad avere una relazione di tipo sessuale con il produttore anche per i due anni successivi (l’età del consenso negli Stati Uniti è indicata proprio nei 17 anni).

Altre accuse di questo tipo nei confronti di Bear-McClard fanno poi riferimento ai tempi della produzione di Diamanti Grezzi, film del 2019 diretto sempre dai fratelli Safdie e con Adam Sandler nel ruolo del protagonista: il produttore, che a quel tempo era sposato, avrebbe infatti contattato una donna allora diciottenne sfruttando la propria posizione lavorativa e avanzando a quest’ultima grandi promesse di carriera. Da lì i due avrebbero poi intrapreso una relazione fino al sopraggiungere di un increscioso episodio descritto dalla diretta interessata a Variety: “Sebastian e io avevamo iniziato a baciarci. La cosa si è intensificata finché Bear-McClard, senza il mio consenso, è entrato dentro di me senza usare il preservativo“.

Una terza accusa proviene poi da una donna che avrebbe avuto rapporti lavorativi con il produttore nell’ambito di un lavoro freelance, con quest’ultima che ha affermato di essersi resa immediatamente conto degli strani comportamenti di Bear-McClard.

L’allontanamento tra Bear-McClard e Ratajkowski

Per via di queste accuse, Sebastian Bear-McClard è stato licenziato la scorsa estate dalla casa di produzione della Elara Pictures. In più, il produttore è stato anche lasciato dalla moglie Emily Ratajkowski: la modella e Bear-McClard si erano sposati nel febbraio del 2018 diventando tra l’altro genitori nel marzo del 2021 con la nascita del figlio Sylvester Apollo Bear.

In risposta alle accuse di molestie sessuali nei confronti dell’uomo, la modella e attrice statunitense che ha recitato in L’amore bugiardo – Gone Girl del 2014 di David Fincher con Ben Affleck ha deciso di consegnare le carte per il divorzio alla Corte Suprema della Contea di New York.