One Ranger: il trailer ufficiale del film

Il trailer ufficiale della pellicola con protagonista Thomas Jane.

Il trailer di One Ranger. film diretto da Jesse Johnson.

Tra poco più di un mese, per la precisione il prossimo 5 di maggio, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi One Ranger, un film di genere western diretto dal regista d’azione Jesse Johnson.

Il cast e il trailer di One Ranger

A dirigere One Ranger sarà Jesse Johnson, che si è già distinto in passato per la direzione di b-movie d’azione come ad esempio Missione Vendetta, una pellicola del 2019 con Scott Adkins nei panni del protagonista.

Per quanto riguarda invece il cast, l’attore protagonista sarà Thomas Jane, che dovrà interpretare un Texas Ranger che trae ispirazione se vogliamo dal celebre personaggio interpretato da Chuck Norris nella serie Walker Texas Ranger. Jane, nel corso della sua carriera da attore, ha fatto la sua comparsa in diversi film importanti: basti pensare a Magnolia del 1999 di Paul Thomas Anderson o anche in Boogie Nights del 1997 dello stesso regista. Da lì l’attore ha recitato in tantissime altre pellicole, ultima delle quali Vendetta di Jared Cohn del 2022.

Il resto del cast sarà poi costituito tra gli altri da Dominique Tipper, da John Malkovich e da Dean S. Jagger, che interpretano rispettivamente un agente inglese, il capo del protagonista e un terrorista.

Dominique Tipper ha recitato in Animali fantastici e dove trovarli del 2016 di David Yates e in La ragazza che sapeva troppo sempre del 2016 di Colm McCarthy, mentre Dean S. Jagger in Rim of the world del 2018 e nella serie tv Warrior. Non ha infine bisogno di presentazioni John Malkovich, candidato per due volte al Premio Oscar prima per Le stagioni del cuore del 1985 e poi in seguito per Nel centro del mirino del 1994.

Ecco di seguito il trailer ufficiale del film One Ranger.

La trama del film

La trama di One Ranger, pellicola che si muove a metà tra il genere action e quello puramente western, si basa su un texas ranger (Thomas Jane) che deve riuscire a rintracciare in mezzo al deserto un rapinatore di banche (Dean Jagger). Quest’ultimo si rivela alla fine essere un pericolosissimo terrorista di livello internazionale che sta cercando di portare avanti un folle piano, ovvero quello di far detonare una bomba nel bel mezzo di Londra.

Il nostro protagonista deve affrontare diverse difficoltà, prima fra tutte la morte del suo collega. A questo punto entrano in gioco i servizi segreti britannici, che decidono di mandare in missione in stretta collaborazione con il ranger e con il suo capo (John Malkovich) uno dei propri migliori agenti (Dominique Tipper).