Lorenzo Crespi, dalle fiction alla triste malattia: come sta oggi

Vi ricordate l’attore Lorenzo Crespi? Un tempo era popolarissimo, ma da qualche anno la sua presenza in televisione si è notevolmente ridotta. Ecco come sta dopo la malattia.

C’è stato un tempo in cui Lorenzo Crespi era uno degli uomini più famosi del mondo televisivo. Dopo aver recitato in alcuni ruoli, la serie che lo ha consacrato al successo è stata Carabinieri, dove interpretava il coraggioso maresciallo Tommaso Palermo. Da quel momento è diventato famosissimo, ma a un certo punto ha praticamente smesso di comparire in tv. Sapevate i motivi dietro a questo ritiro improvviso dalle scene? C’entra una malattia.

Purtroppo lavorare nel mondo dello spettacolo non è affatto facile. Mantenere alta la propria popolarità e continuare a coltivare la propria carriera è difficile e non tutti ce la fanno. Molti personaggi che fino a pochi anni fa erano famosissimi, oggi hanno smesso di lavorare in tv. I motivi possono essere diversi, ma spesso c’entra anche la salute.

Così è accaduto a Lorenzo Crespi che, durante un’ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo ha raccontato la sua esperienza. L’artista, infatti, era all’apice del successo quando è stato costretto a ridurre gli orari di lavoro per problemi fisici.

Lorenzo Crespi, dalla televisione alla malattia polmonare

Oggi Lorenzo Crespi ha quasi abbandonato del tutto l’ambiente televisivo. Dopo una discreta carriera davanti agli schermi, adesso si è appassionato di falconeria e si dedica prevalentemente a questa attività. Ha mantenuto i profili social e qui pubblica spesso foto e video dove racconta ai fan il suo nuovo stile di vita. Della sua vita sentimentale, invece, non si sa molto: non ha figli e al momento sembrerebbe single.

Durante l’ospitata al vecchio programma di Caterina Balivo (è stato cancellato nel 2019 perché la conduttrice preferiva dedicarsi alla famiglia) ha raccontato che verso il 2010 ha scoperto di avere dei problemi ai polmoni. All’inizio l’attore ha trascurato questi segnali e per questo, nel giro di quattro anni, è peggiorato molto. I campanelli d’allarme si sono trasformati in una vera e propria malattia.

Oggi per fortuna l’ex star di Carabinieri è guarito, ma ha spiegato che non ha più lavorato nel mondo dello spettacolo proprio per motivi di salute. Durante un’ospitata da Barbara D’Urso, inoltre, ha rivelato di vivere in una situazione di povertà e di avere diversi problemi economici. Continua a mantenere il rapporto con i fan sui social, ma ha ammesso di sentirsi dimenticato dalla tv.