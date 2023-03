“Godevano nel vedermi stare male”: l’amicizia è finita tra i due ex gieffini | Colpa di una donna?

Amicizia giunta al termine per Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi, concorrenti protagonisti del GF Vip 2023.

Nella casa del Grande Fratello sono stati l’uno a supporto dell’altro, ma ora, l’amicizia tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi potrebbe essere giunta al capolinea. All’interno della casa, Donnamaria ha difeso sempre la sua amicizia con Tavassi, anche a costo di comprometter profondamente il rapporto con la fidanzata Antonella Fiordelisi.

Dopo la squalifica, Donnamaria ha seguito il Grande Fratello Vip dall’esterno e alcune affermazioni fatte dagli amici nei confronti della Fiordelisi lo hanno deluso al punto da aver smesso di seguire su Instagram anche a Micol e Clizia Incorvaia, altre due protagoniste dello show Mediaset di quest’anno.

Tavassi, all’interno della casa, si è lasciato andare ad alcune affermazioni che non sono affatto piaciute a Donnamaria. Edoardo T. ha dichiarato: “Diceva le peggio cose (su Antonella) e dopo gli va bene fare…”, sottolineando che il rapporto con la Fiordelisi non si fondi affatto su un sentimento sincero. E a svelare la delusione di Donnamaria è stata proprio Antonella.

Edoardo Donnamaria e la delusione nei confronti di Tavassi: le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, oltre a parlare dell’attuale storia d’amore con Donnamaria e ribadire quanto il rapporto stia procedendo a gonfie vele, ha parlato anche delle amicizie nate nella casa del Grande Fratello Vip. “Paolo Ciavarro è un amico di Edoardo, vero, sincero, che gli vuole tanto bene. Non ha mai rilasciato interviste negative nei nostri confronti, non ha mai parlato male della coppia. Ci sono persone che lo fanno di continuo. E noi no, non vogliamo avere amici che ci mancano rispetto in questo modo”, ha detto la Fiordelisi.

L’ex schermitrice si è soffermata in modo particolare su Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: “Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che ora sta un po’ esagerando ed Edoardo c’è un po’ rimasto male, devo dire la verità. Edoardo [Donnamaria, ndr] vuole tanto bene a Tavassi e vedere che lui stanotte ha detto: ‘Perché ad Edoardo conviene stare con Antonella’ non è stato carino, quindi devo iniziare a pensare che loro pensano solo al gioco, non all’amicizia o all’amore”.

“Chi ci capisce è bravo”

In questo intricato e contorto quadretto, in cui si intersecano amori, amicizie vere e false, parole alle spalle e quant’altro e davvero difficile orientarsi e trovare il bandolo della matassa, ma soprattutto capire quanto il gioco lasci spazio alla realtà.

E la Fiordelisi rimarca: “Per me era un gioco fino a un certo punto. Le antipatie, le simpatie sono vere, non si inventano. Per me certe persone non hanno l’umanità e la sensibilità. Come quando sono stata male per Edoardo e litigavamo io vedevo proprio che loro godevano nel vedermi stare male quindi io persone così non le vorrei avere mai come amici. Poi Edoardo forse è un po’ diverso da me in questo perché si fida più degli amici”.