Percy Jackson 2: Rick Riordan ha già scritto la seconda stagione

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha già una seconda stagione nonostante la prima ancora non sia andata in onda. Walker Scobell, il regista della serie, prevede il suo debutto all’inizio del 2024.

L’adattamento televisivo di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha recentemente concluso le riprese della sua prima stagione, avvicinando i fan all’attesissima serie di Disney+. Mentre lo show deve ancora fissare una data di uscita ufficiale, l’autore dei libri che hannoispirato la serie, Rick Riordan sta già guardando avanti alla seconda stagione.

In un suo post Riordan ha condiviso un entusiasmante aggiornamento su una potenziale seconda stagione. Nel suo post, Riordan ha rivelato che la stanza degli sceneggiatori della seconda stagione per Percy Jackson è ufficialmente aperta, il che significa che il team è al lavoro per creare le sceneggiature per un potenziale rinnovo.

Poiché la Stagione 1 adatterà The Lightning Thief, ovvero il primo libro del franchise, una possibile stagione 2 si concentrerebbe sul secondo libro della serie, The Sea of ​​Monsters.

Rick Riordan spoilera la seconda stagione

L’adattamento della saga al grande schermo purtroppo era finito in un disastroso, sia per fan che per la critica, risultato in cui tre attori sulla trentina cercavano disperatamente di sembrare dei quattordicenni con scarsi risultati.

L’autore dei libri per ragazzi, Rick Riordan anche si era detto deluso dalla resa che i produttori e gli sceneggiatori avevano dato alla sua storia, tanto che la saga cinematografica era andata avanti solo fino al secondo libro con Percy Jackson e Il mare dei mostri: visto il flop al botteghino e i fan imbestialiti alle porte, avevano giustamente deciso di non andare oltremodo avanti con i film, anche perché come è stato urlato da tutti in sala, l’ultimo film non aveva alcun senso. Eppure la storia era già scritta, basta leggere il libro.

A salvare il sogno dello scrittore di vedere il suo lavoro in live action è stata Disney+ che riconosciuto il potenziale della saga per ragazzi, ne ha voluto fare una serie tv. Le parole di Rick Riordan sono confortanti: “Abbiamo iniziato a lavorare nella stanza degli sceneggiatori per la seconda stagione. Questo non significa che la seconda stagione abbia già avuto il via libera. È troppo presto per quello. Ma siamo stati approvati per iniziare a sviluppare le sceneggiature e penso che l’aspettativa di tutti sia che una seconda stagione accadrà se tutto andrà come previsto.

“Tuttavia, è sicuramente eccitante far parte della stanza. Abbiamo suddiviso l’azione del secondo libro di Percy Jackson, ‘Il mare dei mostri, in una serie di episodi, e abbiamo iniziato a delineare come sarebbero stati i primi episodi“.