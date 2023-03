Keanu Reeves svela chi vorrebbe interpretare nell’MCU

Keanu Reeves ha svelato su Reddit quale supereroe del Marvel Cinematic Universe vorrebbe interpretare. Ad una domanda dei fan ha detto questo.

Si sa: Internet ama Keanu Reeves, l’attore e musicista statunitense famoso per aver interpretato Neo nella tetralogia di fantascienza Matrix, si è guadagnato l’amore della sua fanbase grazie ai suoi notevoli ruoli in film d’azione come John Constantine, Point Break e John Wick. Nonostante i ruoli da killer e giustiziere senza remore, l’attore ha sempre dimostrato di avere una personalità mite e un gran cuore: l’attore infatti partecipa spesso a opere di beneficenza e mantiene il suo stile di vita modesto, nonostante i soldi non gli manchino.

John Wick 4: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film – HD

Ma Keanu Reeves può anche diventare un supereroe Marvel? L’attore di ritorno in sala con il quarto capitolo del film John Wick ha svelato ai fan che avrebbe voluto interpretare un supereroe appartenente al Marvel Cinematic Universe che però ha già il suo volto storico. Ecco chi è.

Chi è il supereroe Marvel che Keanu Reeves vuole interpretare

Durante una serie di domande e risposte sulla piattaforma Reddit, un sito internet di social news, intrattenimento e forum dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali e molto spesso si formano aree di interesse di più o un solo argomento di cui gli utenti commentano Keanu Reeves ha svelato ai suoi fan, quale personaggio del Marvel Cinematic Universe vorrebbe interpretare.

Un utente infatti ha chiesto all’attore se si fosse mai pentito di aver rifiutato un ruolo in vita sua e Keanu Reeves ha trovato il modo di inserire e aprire l’argomento, ha infatti risposto in questo modo:”No, ma ho sempre voluto interpretare Wolverine“. Il pubblico ovviamente sa che il ruolo in tutti i film di Wolverine, è interpretato dall’attore Hugh Jackman e a breve il mutante Marvel tornerà al cinema affiancato da Rayan Reynolds. Recentemente infatti i due attori hanno confermato di lavorare insieme sul set del nuovo film comic Deadpool 3. Il film si propone di rilanciare il personaggio di Wolverine al cinema e di segnare il passaggio tra l’antieroe sboccato e a tratti presuntuoso che è quello proposto da Deadpool e invece l’eroe per antonomasia, mosso da forti principi morali e personali, che è Wolverine (Hugh Jackman).

In passato però l’attore di John Wick ha espresso interesse per lavorare negli studi Marvel e in un’intervista a ComicBook aveva spiegato che: “Non abbiamo trovato ancora la soluzione giusta ma ne abbiamo parlato di persona. Bisognerà farlo”.