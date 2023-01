Harry Potter, l’attore di Dudley Dursley risponde sulla comunità transgender

Harry Melling, che in Harry Potter ha interpretato Dudley Dursley è l’ultimo attore della saga a commentare le controverse dichiarazioni della scrittrice J.K. Rowling sulla comunità transgender.

Certamente, Harry Potter ha fatto la storia del mondo della letteratura per ragazzi e, nonostante il primo libro sia uscito quasi trent’anni fa, ancora oggi rimane in vetta alle classifiche dei best e long seller. L’intera saga è diventata ormai un classico, anche grazie agli otto film che sono stati prodotti per dieci anni, dal 2001 al 2011. Nonostante il successo e i valori sostenuti dai romanzi, l’autrice J.K. Rowling ha attirato a sé numerose critiche dopo alcune controverse dichiarazioni che ha rivolto alla comunità transgender. Molti attori della saga, tra cui Daniel Radcliffe, hanno preso le distanze da lei: l’ultimo è stato di recente Harry Melling, che nei film ha interpretato Dudley Dursley, il cugino del protagonista.

Harry Melling compare in quasi tutti i film della saga e, sia nei libri sia nelle pellicole, il suo personaggio subisce una profonda evoluzione. Da bambino capriccioso e viziato, Dudley Dursley – unico figlio di Vernon e Petunia Dursley, quindi cugino di Harry Potter – diventa un adolescente bullo e crudele, simile ai genitori. Nell’ultimo libro, però, ha una sorta di redenzione e cerca di fare pace con Harry.

In occasione dell’uscita di un suo nuovo film, durante un’intervista è tornato a parlare dei tempi di Harry Potter e, inevitabilmente, della scrittrice.

Harry Potter, anche Harry Melling contro J.K. Rowling

Dopo la fine di Harry Potter e l’inizio di Animali fantastici (il quarto film è cancellato?), J.K Rowling ha iniziato improvvisamente a rilasciare commenti controversi riguardo alla comunità transgender, sostenendo che le persone transgender non sono autentici uomini o donne nonostante il percorso di transizione.

Come Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Eddy Redmayne, anche Harry Melling ha preso le distanze da questi pensieri e ha rivelato la sua opinione durante un’intervista per The Independent. “Posso parlare solo per me stesso e, secondo me, le donne transgender sono donne e gli uomini transgender sono uomini. Ogni persona ha il diritto di scegliere chi essere e di identificarsi in chi crede. Non voglio partecipare al dibattito e puntare il dito dicendo ‘Questo è giusto, quello è sbagliato’ perché non penso di essere la persona giusta per questo. Ma davvero credo che ognuno abbia il diritto di scegliere“.

Dopo Harry Potter, la carriera dell’attore è andata avanti. Ha interpretato lo scrittore Edgar Allan Poe in The Pale Blue Eye -I delitti di West Point, nuovo film di Netflix (qui tutte le uscite di gennaio) con Christian Bale.