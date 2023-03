Ape vs Mecha Ape: il trailer del film

Il trailer di Ape vs Mecha Ape, nuovo film della Asylum.

La casa di produzione della Asylum ha pubblicato il trailer ufficiale di Ape vs Mecha Ape.

La Asylum, nota casa di produzione cinematografica, ha divulgato il trailer della sua nuova pellicola. Si tratta del film Ape vs Mecha Ape. Un b-movie che rappresenta una sorta di sequel di Ape vs Monster, mockbuster di Godzilla vs Kong.

Ape vs Mecha Ape: il trailer della pellicola

Ape vs Mecha Ape è scritto e diretto da Marc Gottlieb, che ha lavorato alla sceneggiatura di film come Jungle Run del 2021 e Aquarium of the dead sempre dello stesso anno. Per quanto riguarda invece l’uscita, la pellicola ha fatto il suo approdo in alcune sale cinematografiche americane nella giornata di venerdì 24 marzo oltre che on demand. Non si sa invece ancora nulla riguardo al suo arrivo sul mercato italiano.

Ecco di seguito il trailer di Ape vs Mecha Ape.

Il cast e la trama

Il cast di questo film è composto principalmente da Tom Arnold, Anna Telfer, Jack Pearson, e Xander Bailey. Tom Arnold ha recitato in passato in pellicole come True Lies di James Cameron del 1994 o Animal Factory di Steve Buscemi del 2000. L’attore ha poi tra l’altro partecipato anche se in ruoli minori anche in diverse serie importanti come ad esempio Baywatch, La vita secondo Jim, E.R. – Medici in prima linea e Sons of anarchy.

Anna Telfer ha avuto una parte in Top Gunner: Danger Zone oltre che in Planet Dune, mentre Jack Pearson e Xander Bailey hanno preso parte rispettivamente a Pam & Tommy e a Titanic 666.

Per quanto riguarda la trama, le vicende di questo film ruotano intorno ad un progetto militare dal nome di Mecha Ape che non va però come inizialmente sperato: per allontanare la minaccia rappresentata da questa intelligenza artificiale e per riuscire a salvare la città di Chicago i protagonisti dovranno avvalersi del prezioso e fondamentale aiuto della scimmia gigante che era stata imprigionata nel precedente film.

I b-movie della Asylum

La Asylum, come ben noto, è una casa di produzione cinematografica statunitense che punta a produrre esclusivamente film a basso costo e dagli scadenti effetti speciali. Tali prodotti, che finiscono sempre con l’essere stroncati dalla critica, vengono destinati prevalentemente al mercato direct-to-video.

Tra la produzione filmica della Asylum figurano soprattutto pellicole di genere catastrofico o fantascientifico che consistono in genere in dei mockbuster, ovvero quei film di basso livello che traggono ispirazione da film famosi e di successo: alcuni tra gli innumerevoli esempi possono essere Z Nation ispirato a The Walking Dead o anche Avengers: Grimm che si rifà ad Avengers: Age of Ultron.

Da non dimenticare infine i film della saga di Sharknado, che vedono tra i membri del cast anche noti attori come Tara Reid della saga di American Pie e soprattutto Ian Ziering, celebre per il ruolo di Steve Sanders nella serie di Beverly Hills 90210.