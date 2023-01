I film horror più attesi del 2023

Il 2023 è iniziato “col botto” per tutti gli amanti dei film horror, in quanto c’è una lista abbastanza folta che vi aspetta nei prossimi mesi. Ecco i film più attesi che vi faranno “urlare dalla paura”.

Basta poco, una foto direttamente dal set, un trailer accattivante o una clip ufficiale, a farti amare o odiare immediatamente un film in prossimità di uscita. Per quanto riguarda il mondo horror, il 2023 è ricco di nuovi lavori molto interessanti da quello che si è potuto evincere.

Ecco quindi una lista dei film horror più attesi del 2023, prossimamente al cinema. Ci saranno vere e proprie novità, nonchè sequel di saghe già famose nel tempo. Insomma, sarà un anno…da brividi!

M3GAN

Tra i film più attesi troviamo proprio M3gan, una tenera (all’inizio) bambola robotica dall’aspetto quasi umano, creata per tenere compagnia a Cady. In seguito però, la baby sitter perfetta si trasformerà in una spietata assassina “indemoniata”. Il film sarà disponibile dal 4 gennaio 2023 al cinema.

BUSSANO ALLA PORTA

Anche Bussano alla porta, sarà uno di quei film particolarmente crudi e spietati, inserito nella categoria del genere thriller/horror, questa pellicola, basata sul romanzo di Paul Tremblay, narra le vicende di una famiglia alle prese con la loro vacanza rigenerativa. Il tanto atteso relax però finirà abbastanza rapidamente, in quanto la famiglia sarà presa in ostaggio da un gruppo di sconosciuti armati fino ai “denti” i quali li obbligherà a prendere una decisione “agghiacciante” per evitare l’apocalisse. Il film con Dave Bautista, sarà al cinema dal 3 febbraio 2023.

WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY

Per gli affezionati dell’orsetto Disney più amato di sempre, non fatevi traviare dal titolo, perchè questa versione non è sicuramente adatta ai bambini, stiamo parlando di Winnie the Pooh: blood and honey. Questa pellicola slasher-horror, vedrà i due protagonisti, Pooh e Pimpi arrabbiati e furiosi dopo essere stati abbandonati dal loro umano preferito (prima) Christopher Robin, partito per il College. Il loro piano di vendetta sarà da…brividi. Il 15 febbraio 2023 preparatevi a vedere un Winnie Pooh totalmente diverso dai vostri ricordi d’infanzia.

RENFIELD

Il titolo di questo film tanto atteso con Nicolas Cage non ha bisogno ovviamente di molte presentazioni. Renfield è il fedele e anche pazzo servitore di Dracula, il quale in questa pellicola commedia/horror lascerà il suo beniamino Dracula, dopo aver trovato finalmente l’amore. Nella vita moderna e frenetica, come riusciranno i due protagonisti ad ambientarsi viste le loro preferenze alimentari? Lo scoprirete il 14 aprile 2023 al cinema.

UNA CARRELLATA DI SEQUEL…

Ultimi nella nostra lista ma non per questo meno importanti, abbiamo i sequel horror di saghe già ampliamente conosciute nel mondo dei film dell’orrore. Vedremo quindi nuovi epiloghi per i loro franchise, grazie a The Nun2, Saw X e al sesto capitolo di Scream.