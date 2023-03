Joni Mitchell: Cameron Crowe al lavoro per un film su di lei

Il regista ha deciso di voler realizzare un film incentrato sulla figura della nota cantautrice.

Cameron Crowe porterà avanti un progetto relativo ad un film su Joni Mitchell.

Negli ultimi anni si è potuto assistere all’arrivo nei cinema di diversi biopic a tema musicale. Esempi più importanti e recenti al riguardo sono sicuramente quelli di Bohemian Rhapsody e di Elvis. A fare compagnia a queste pellicole arriverà molto presto anche un altro film incentrato sulla figura della cantautrice Joni Mitchell. A dirigerlo sarà il regista Cameron Crowe.

Il film su Joni Mitchell

Cameron Crowe sembrerebbe intenzionato a portare seriamente avanti il progetto relativo ad un biopic dedicato a Joni Mitchell. A rivelarlo è stata Above The Line, secondo cui il regista avrebbe in mente questo film da ben due anni. Crowe sarà coinvolto direttamente anche per quanto riguarda la produzione insieme a Greg Mariotti e alla sua società Vynil Films. La scelta di realizzare questa pellicola è stata presa per via della grande amicizia che lega il regista alla cantautrice: i due sono infatti grandissimi amici da decine e decine di anni, dai tempi in cui Crowe lavorava per Rolling Stone.

Nello specifico, il film non consisterà in una semplice biografia ma anche in una sorta di autobiografia. A prestare la sua collaborazione in prima persona per quanto riguarda la sceneggiatura sarà infatti la stessa Joni Mitchell, di cui verranno mostrate non soltanto le fasi più importanti della propria carriera artistica e musicale ma anche le proprie idee e le proprie visioni dell’arte e della vita in generale.

La carriera di Cameron Crowe

Cameron Crowe ha iniziato la sua carriera da regista con il lungometraggio Non per soldi…ma per amore del 1989. Da lì, il regista ha realizzato diverse altre commedie di natura romantica come ad esempio Jerry Maguire del 1996, Quasi famosi del 2000 o anche Elizabethtown del 2005 con Orlando Bloom e Kirsten Dunst.

Da segnalare, nella carriera della regista, anche altri film come Vanilla Sky, pellicola del 2001 con Tom Cruise e Penelope Cruz come attori protagonisti, o ancora come Sotto il cielo delle Hawaii, film del 2015 con un cast di rilievo composto tra gli altri da Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams.

Inoltre il film su Joni Mitchell non sarà il primo a tema prettamente musicale da parte del regista. Nel 2011 Crowe ha infatti scritto e diretto Pearl Jam Twenty, un documentario sui primi venti anni di carriera della celebre band grunge capitanata da Eddie Vedder.