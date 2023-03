Francesco Totti, avete visto la sua nuova casa? Più bella di quella con Ilary

L’addio di Francesco Totti ad Ilary Blasy porta con sé anche una nuova dimora per il “Pupone”…e che dimora!

Galeotta fu una partita di padel, in cui tra un dritto e un rovescio sembra sia nata prima una profonda amicizia e poi ben altro, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi tanto da far capitolare il “Capitano” con la nuova fiamma.

Ma questa è una storia riccamente dibattuta e nota agli estimatori dell’ex numero 10 della Roma, che hanno potuto seguire le vicende sentimentali di Francesco in questa liaison con Noemi Bocchi.

La nuova relazione si è consolidata, a detta dei protagonisti, nel marzo 2022 e da allora, la coppia ha iniziato a vivere la relazione alla luce del sole, compiendo fin da subito dei passi importanti.

Francesco Totti avrebbe dapprima introdotto i suoi figli alla nuova compagna, poi si sarebbe speso con tanto di costoso anello che la Bocchi non ha esitato ad esporre pubblicamente, fino ad iniziare una vita insieme sotto lo stesso tetto.

Il “tradimento” del Pupone

Da recenti stories su Instagram, è comparsa la nuova casa in cui la coppia sembra stia costruendo il proprio nido d’amore. Ma partiamo dalla scelta della location. Naturalmente il tutto si svolge nella Capitale, ma attenzione, perché l’ex capitano giallorosso ha “rinnegato” i suoi natali, lasciando la sua zona di origine – Roma Sud – per andarsi a trasferire con la pariolina Bocchi in quel di Roma Nord.

Un duro colpo per i tifosi della Curva Sud che oltre a seguirlo nelle vicende calcistiche, ne condividevano anche le scelte di vita personale, apprezzandone da sempre la coerente affezione alle sue origini, e chissà che il trasferimento nella zona residenziale di Vigna Clara non sia stato da loro vissuto come un vero e proprio tradimento. Si tratta di un appartamento con attico e super attico in un palazzo a Roma nord, svelato qualche tempo fa da un noto settimanale.

Scorci del nuovo nido d’amore

Ed è proprio Noemi in una recente story ad aver pubblicato le foto della casa dove i due innamorati hanno trascorso insieme il loro primo Natale. L’appartamento è sicuramente non lontano dalla residenza precedente della Bocchi e con questa scelta “territoriale”, Totti dimostra ancora una volta un nuovo slancio d’amore verso la compagna.

Un attico con grande soggiorno ed ampia vetrata fanno da cornice a questo ritrovato afflato romantico dell’ex calciatore, che dimostra di voler proprio fare sul serio con la bella Noemi. Nel frattempo, anche la sua ex Ilary non sembra voler essere da meno in fatto di scelte immobiliari, dibattendosi tra il famoso appartamento nelle torri dell’Eur, ottenuto dopo la separazione, e una nuova abitazione “d’appoggio” nel centro di Milano, dove la show girl risiede durante i suoi impegni di lavoro. Insomma, la battaglia tra la coppia più nazional-popolare degli ultimi tempi sembra non essersi ancora chiusa del tutto e che sia all’ultimo…metroquadro.