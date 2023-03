Rye Lane: il trailer del film

Il 31 marzo sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus il nuovo film diretto da Raine Allen-Miller.

Il trailer della pellicola che sarà molto presto presente all’interno del catalogo di Disney Plus.

Manca ormai sempre meno all’uscita di Rye Lane, film della regista Raine Allen-Miller che ha già riscosso un enorme successo al Sundance Film Festival e che è stato prodotto in collaborazione da Damian Jones e da Yvonne Isimeme Ibazebo.

Rye Lane: il cast e il trailer

Rye Lane (portato in Italia con il titolo di Ritrovarsi in Rye Lane) è un film prodotto dalla Searchlight Pictures e finanziato, oltre che da quest’ultima, anche da BFI e BBC Film. Nel ruolo di produttori esecutivi ci sono invece Kristin Irving per BFI, Rose Garnett ed Eva Yates per BBC Film, e Paul Grindey, Sophie Meyer e Charles Moore. Il direttore della fotografia è Olan Collardy, mentre ad occuparsi di montaggio e scenografia ci sono rispettivamente Victoria Boydell e Anna Rhodes.

Il cast della pellicola è composto principalmente da Vivian Oparah e da David Jonsson, che interpretano rispettivamente i personaggi di Yas e di Dom. Oparah è nota soprattutto per la sua carriera teatrale, e ha recitato in passato nel musical Teen Spirit di Max Minghella oltre che nei corti Pagans e Signs nel 2019. David Jonsson è invece famoso per la parte nella serie Industry della BBC Two e della HBO.

A completare il cast ci sono poi Karen Peter, Benjamin Sarpong-Broni, Malcolm Atobrah, Simon Manyonda, Alice Hewkin e Poppy Allen-Quarmby.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Rye Lane di Raine Allen-Miller, regista che ha diretto in passato i corti Jerk e Christmas to the MAXX.

La trama del film

La trama di Rye Lane è incentrati su due ragazzi intorno ai venti anni di età, ovvero Yas e Dom. I due protagonisti sono entrambi reduci da brusche rotture dal punto di vista sentimentale, e si incontrano un giorno per puro caso nel sud di Londra riuscendo a entrare fin da subito in sintonia l’uno con l’altra. Facendosi forza l’un l’altro nel fronteggiare i propri rispettivi ex, questi due personaggi riusciranno insieme a riscoprire i valori più puri del romanticismo e dell’amore.

Rye Lane, che verrà presentato in anteprima per l’Italia nella giornata di mercoledì 29 marzo nel corso della quattordicesima edizione del Bif&st-Bari International Film&TV Festival (manifestazione che avrà luogo tra il 24 marzo e il primo aprile), sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus a partire dal prossimo 31 marzo.