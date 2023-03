Tetris: trama, trailer e cast del film

La trama, il trailer e il cast del film in uscita su Apple+ il prossimo 31 marzo.

I dettagli del film Tetris, pellicola sulla nascita del celebre gioco diretta da Jon S. Baird.

Il prossimo 31 marzo sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Apple+ Tetris, un film diretto da Jon S. Baird che racconta la storia della nascita e delle origini del celebre omonimo gioco nato in Unione Sovietica negli anni ottanta e a cui più o meno tutti, dai più grandi ai più piccoli, si sono ritrovati a giocare almeno una volta negli anni Novanta e Duemila.

Tetris: la trama

Un gioco che ha fatto la storia dell’universo videoludico e considerato tra i più importanti di sempre da diversi esperti del settore. Questo e tanto altro è Tetris, le cui origini verranno narrate nell’omonimo film che è stato presentato in anteprima lo scorso 15 marzo al festival South by Southwest.

La trama del film, che potrebbe essere fatto rientrare all’interno del genere thriller/drammatico, è incentrata sull’imprenditore Henk Rogers che riesce ad acquisire i diritti per poter pubblicare il videogioco Tetris non solo sul Nintendo Game Boy ma anche su altre console. Questa la sinossi ufficiale del film: “Basato sulla storia vera del rappresentante di videogiochi americano Henk Rogers e della sua scoperta di Tetris nel 1988. Intenzionato a diffondere il gioco in tutto il mondo, entrerà in una pericolosa rete di bugie e corruzione dietro la cortina di ferro“.

Lo sfondo delle vicende di questo film è infatti costituito dalla Guerra Fredda, che non contribuì di certo a favorire la commercializzazione del videogioco. L’inventore del gioco Alexey Pajitnov era ovviamente un impiegato del governo sovietico, e a quel tempo e con quel clima all’interno degli ambienti sovietici non erano certamente visti di buon occhio accordi commerciali con gli stati occidentali.

Tetris: il trailer

Oltre che sulla regia di Baird, Tetris conta sulla sceneggiatura di Noah Pink e sul montaggio di Martin Walsh. Ecco di seguito il trailer del film, le cui riprese sono iniziate nel dicembre del 2020 a Glasgow per poi terminare sempre a Glasgow il 3 marzo del 2021.

Tetris: il cast

Per quanto riguarda il cast del film, la parte dell’imprenditore Henk Rogers è interpretata da Taron Egerton, attore noto per aver recitato nei film di Kingsman oltre che per il ruolo di Elton John nel film Rocketman del 2019 di Dexter Fletcher.

A vestire i panni dell’inventore del videogioco Alexey Pajitnov è invece Nikita Yefremov.