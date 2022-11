Willow, la prima clip della serie tv dal 30 Novembre su Disney+

Una nuova serie tv sta per approdare sulla piattaforma di streaming, Disney+. Stiamo parlando di Willow, serie sequel dell’omonimo film, uscito nel 1988. La Disney ha rilasciato una prima clip tutta da guardare.

Probabilmente le nuove generazioni non sanno di che cosa parliamo, ma quelli nati a cavallo degli anni ’80 e ’90, non possono non ricordarsi del film fantasy, diretto da Ron Howard e prodotto da George Lucas, stiamo parlando di Willow.

Il film di Willow ha avuto un notevole successo, incassando parecchio, rimanendo per diverse settimane ai primi posti del botteghino, tra i film più visti al cinema in quel periodo. A distanza di oltre trenta anni, Disney Plus ha voluto reinvestire sul “nanetto” più amato di sempre, producendone una serie televisiva che sarà in onda sulla medesima piattaforma a partire dal 30 novembre.

Rinfreschiamoci la memoria con il film

Prima di parlare della serie tv, in quanto sequel del film, sarebbe un’ottima idea fare un piccolo ripasso della storia originale. Prima ancora dei nani famosi de Il Signore degli Anelli, di Harry Potter, di Biancaneve e il Cacciatore e così via, c’era il mitico nano Willow, contadino onesto e coraggioso che a causa della sua timidezza mette da parte il sogno di diventare un aspirante stregone.

Ma il fato non la pensa come lui, in quanto a differenza di chi non crede nelle sue doti e nel suo cuore puro, la dama velata lo sceglie come protettore della piccola Elora Danan. Una profezia vuole che la bambina sarà la causa della fine della crudele regina Bavmorda (Jean Marsh), la quale ne ordina immediatamente l’uccisione. Sarà compito di Willow (Warwick Davis) e del guerriero Madmartigan (Val Kilmer) salvare la bambina e riportare la pace nel regno, evitando di soccombere alle grinfie della regina e di sua figlia Sorsha (Joanne Whalley).

Cosa si sa delle serie tv Willow?

Quello che sappiamo della nuova serie tv che uscirà su Disney+ il 30 novembre è che un Warwick Davis più avanti con gli anni, vestirà di nuovo i panni di un Willow più forte e meno timido rispetto all’originale. Gli anni sono passati, quindi il suo personaggio è cresciuto ed è diventato più sicuro di sé.

Nella prima clip rilasciata dalla Disney, vediamo la principessa Kit Tanthalos (Ruby Cruz), figlia di Sorsha, chiedere l’aiuto di Willow e della sua magia per ritrovare il fratello rapito Airk (Dempsey Bryk).

A differenza del film, dove Willow era tagliato fuori da tutto quello che ruotava attorno al suo villaggio di Nelwyn, ora risulta essere ben informato di tutto quello che accade. Insomma, non ci resta che aspettare la data di messa in onda per saperne di più.