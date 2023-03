I Bennifer lavorano ad un progetto insieme | Tutti i dettagli

Bennifer. Jennifer Lopez e Ben Affleck collaboreranno ad un nuovo progetto, un nuovo film sullo sport per la prima volta dopo il matrimonio. Ecco tutti i dettagli.

Ben Affleck e sua moglie Jennifer Lopez stanno programmando un nuovo film sullo sport intitolato Unstoppable. Per la prima volta dopo 20 anni, i due dal loro ritorno di fiamma, hanno deciso sia il momento di tornare a lavorare insieme.

Come è noto, Ben Affleck è ormai nell’industria un pluripremiato e stimatissimo attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico: vinse infatti nel 1998 un Oscar alla migliore sceneggiatura originale per il film Will Hunting- Genio Ribelle, e nel 2013 invece un’altra statuetta d’oro conferitagli dall’Academy Awards per Miglior Film con Argo. Ben Affleck è stato dal 2002 al 2004 in una relazione con Jennifer Lopez ma all’epoca la storia non funzionò a causa della costante presenza dei media che inevitabilmente mettevano pressione sulla coppia.

Ora ci hanno riprovato con successo e nel 2021 i due tornano a frequentarsi per sposarsi poi a Las Vegas l’anno dopo, nell’aprile del 2022. I due ora stanno collaborando insieme ad un nuovo progetto dell’attore e regista in cui sicuramente la cantante pop, Jennifer Lopez la farà da protagonista. Ecco cosa sappiamo.

Unstoppable

Ben Affleck e Jennifer Lopez si erano conosciuti sul set del film Gigli uscito nel 2001 che sfortunatamente aveva floppato al botteghino. Il loro primo film insieme però sancisce la nascita della loro storia d’amore che in quel periodo finì nel mirino di tutti i giornali e divenne quasi una soap opera.

Ora i due, i Bennifer, ci riprovano con un nuovo film sport-drama, dal titolo Unstoppable. Il progetto si propone di raccontare la vera storia dell’atleta Anthony Robles, tre volte campione de All-American Wresler, nato con una sola gamba. Il film verrà prodotto dall’associazione di Affleck, Artist Equity, la casa di produzione cofondata con l’attore e amico del regista, Matt Damon.

Il progetto sarà il secondo lungometraggio di Artists Equity dopo AIR, il film diretto da Affleck e recentemente presentato in anteprima al South by Southwest. Unstoppable segna la prima collaborazione di Lopez e Affleck dal disastroso (o forse solo… non apprezzato?) Gigli del 2003.

Tuttavia, la coppia appena sposata ha lavorato insieme ufficiosamente su AIR, secondo una recente intervista che Affleck ha rilasciato a The Hollywood Reporter: “Anche Jen mi ha dato delle battute fantastiche. Oh mio Dio, è brillante. È incredibilmente ben informata sul modo in cui la moda si evolve attraverso la cultura come confluenza di musica, sport, intrattenimento e danza.”