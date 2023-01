Golden Globe: il tributo a Chadwick Boseman da parte di Angela Bassett

Angela Bassett è la prima attrice donna della Marvel Cinematic Universe a vincere ai Golden Globes e durante il suo discorso di ringraziamento omaggia il collega scomparso Chadwick Boseman.

La cerimonia dell’anno scorso dei Golden Globes, a causa dei problemi legati all’integrità dell’Associazione era stata celebrata in remoto. In quanto la premiazione non era basata sull’omogeneità dei partecipanti ma più su uno stereotipo alquanto misogino e razzista.

Quest’anno le cose sono finalmente cambiate, motivo per cui la celebrazione è tornata ad essere in presenza come una volta. Per la prima volta nella storia dei Golden Globes, una donna della Marvel Cinematic Universe ha vinto nella categoria di migliore attrice protagonista per Black Panther: Wakanda Forever. Stiamo parlando di Angela Bassett, la quale durante il suo discorso di ringraziamento ha elogiato con un tributo il collega Chadwick Boseman alias Black Panther del franchise Marvel.

80esima edizione dei Golden Globes di nuovo in presenza

Il 10 gennaio 2023 si è tenuta la celebrazione per l’80esima edizione dei Golden Globes, di nuovo in presenza dopo gli scandali degli anni precedenti. La Hollywood Foreign Press Association ha consegnato diversi premi nelle varie categorie e ai vari attori in lista. I migliori assoluti della serata però sono stati il film The Fabelmans, che ha “portato a casa” il premio come miglior film drammatico e miglior regia per il grande Steven Spielberg e come miglior film commedia e musical nonché miglior attore in una commedia per l’attore Colin Farrell e miglior sceneggiatura ha vinto il film Gli Spiriti dell’Isola.

Chi ha “vinto tutto però” con un record storico è stata l’attrice Angela Bassett, la quale ha primeggiato nella categoria di migliore attrice protagonista per Black Panther: Wakanda Forever. L’attrice che ha interpretato la Regina Ramonda nel film della Marvel ha fatto un discorso di ringraziamento molto sentito: “Devo trovare le parole. Sono così nervosa. Il mio cuore sta battendo. Il defunto Tony Morrison ha detto che la vita è un miracolo del caos che aspetta che tu riordini il tuo destino. Ma affinché quel destino si manifesti, penso che ci voglia coraggio e fede. Richiede pazienza, come abbiamo appena sentito…Non è facile perché il passato è tortuoso e ha molte deviazioni inaspettate, ma, grazie a Dio, sono qui. E ne sono grata…”.

Il ringraziamento dedicato ai fan della Marvel

Angela Bassett visibilmente molto emozionata ieri sera ha vinto alla celebrazione dei Golden Globes nella categoria miglior attrice protagonista per il film Marvel, Black Panther: Wakanda Forever. Inoltre è stata la prima interprete dei Marvel Studios Universe ha entrare ufficialmente nella storia dei premi della HFPA.

Ovviamente la brillante Bassett non ha dimenticato di ringraziare tutti coloro che per lei hanno contato tanto e che hanno fatto in modo che questo suo sogno potesse realizzarsi, in primis l’attore Chadwick Boseman, prematuramente scomparso per via di un male incurabile nel 2020:

“Abbiamo intrapreso questo viaggio insieme, con amore. Abbiamo pianto, abbiamo amato, siamo guariti insieme. Eravamo circondati ogni giorno dalla luce e dallo spirito di Chadwick Boseman. Siamo felici di sapere che questa storica serie di Black Panther è una parte della sua eredità, la quale ha contribuito a guidarci. Abbiamo mostrato al mondo che aspetto hanno l’unità, la leadership e l’amore della comunità “nera”, dietro e davanti alla telecamera. Ai fan della Marvel, grazie per aver abbracciato questi personaggi e averci mostrato così tanto amore.”