Missione Hamburger ritorna: Kel Mitchell e Kenan Thompson annunciano il sequel

Kel Mitchell e Kenan Thompson hanno dichiarato che torneranno con il sequel di Missione Hamburger, dove riprenderanno i ruoli originali.

Era il 1997 quando uscì al cinema Missione Hamburger (Good Burger in originale), una divertente commedia dai toni un po’ assurdi che ci fece cambiare il modo di vedere il mondo dei fast food. Alla fine degli anni ’90, in Italia McDonald’s e Burger King non erano ancora popolari come oggi e sicuramente questo film incuriosì molto il pubblico.

Raccontava la storia di Ed (Kel Mitchell) e Dexter (Kenan Thompson) due ragazzi che lavorano come commessi al Good Burger, un fast food molto buono ma all’orlo del fallimento a causa della concorrenza spietata con Mondo Burger, gestito da Kurt (Jan Schweiterman).

Ed e Dexter, dopo diverse peripezie al limite dell’incredibile, alla fine riescono a salvare il Good Burger grazie a una buonissima salsa nuova e a far chiudere il locale rivale perché si scopre che usava degli ingredienti illegali e nocivi.

In un’epoca di sequel e reboot (sapevate che uscirà anche Il Gladiatore 2?), solo poche ore fa anche gli attori protagonisti hanno annunciato con grande entusiasmo che presto verrà prodotto un seguito e che riprenderanno i loro vecchi e storici ruoli.

Missione Hamburger 2, cosa sappiamo del sequel

Kel Mitchell e Kenan Thompson hanno rivelato di Missione Hamburger 2 (il titolo è ancora incerto) durante un’ospitata da Jim Fellon al The Tonight Show. Le riprese cominceranno a maggio e il film debutterà sulla piattaforma Paramount+ alla fine del 2023.

Gli attori riprenderanno i vecchi ruoli da protagonisti e si sono dimostrati entusiasti del progetto. “Non posso credere che sono trascorsi più di venticinque anni da quando il servizio clienti perfetto è nato al Good Burger!” ha detto Kenan Thompson.

“Essere parte di qualcosa che così tante generazioni hanno amato mi ha reso molto fiero e tornare dove tutto è cominciato, con un sequel, è surreale! Amo recitare con Kel e non posso aspettare di mostrare ai fan come si sono evoluti i personaggi dall’ultima volta che li hanno visti“.

Non tutti sanno che Missione Hamburger è nato da uno sketch della serie Nickelodeon All That, dove Kel Mitchell interpretava Ed. Lo show piaceva così tanto al pubblico, che nel 1997 si decise di provare a lanciare anche un film, che fu diretto da Brian Robbins. La pellicola fu un successo a livello mondiale e negli Stati Uniti guadagnò ben 24 milioni di dollari sugli 8 che avevano speso per realizzarla. Ancora non si conosce la trama del sequel: sarà all’altezza del primo capitolo?