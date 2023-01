Nicolas Cage svela perché non apparirà nell’universo di Star Wars

Pedro Pascal, attore ne Il Mandaloriano, vorrebbe avere al suo fianco Nicolas Cage in Star Wars, ma l’attore non parteciperà mai al progetto. Ecco perché.

L’attore americano Nicolas Cage, 59 anni, non nutre nessuna simpatia nella gigante Star Wars. Cage ha raccontato perché non vorrebbe mai recitare nell’universo creato da George Lucas. A Pedro Pascal, attore cileno e americano, protagonista in The Mandalorian, piacerebbe che il suo collega Nicolas entrasse nel mondo Star Wars, ma lui non ci sta, per un motivo chiaro.

Nicolas Cage e Pedro Pascal hanno lavorato recentemente insieme in Il talento di Mr. C

I due hanno lavorato recentemente nell’ultimo film diretto da Tom Gormican, nel 2022, dal titolo Il talento di Mr. C, appartenente al genere d’azione-crime. Il film parla di Nick Cage in un periodo particolare della sua vita, tra crisi sul lavoro e a livello personale. Viene invitato al compleanno di un ricco fan (boss del narcotraffico) ma, controvoglia, accetta, in cambio però di un milione di dollari per l’ ingaggio. In aeroporto, Nick la sua vita cambia e diventerà un importante informatore della Cia e sarà anche scelto in un film di Quentin Tarantino.

Ecco il motivo per cui Nicolas Cage non farà parte dell’universo Star Wars

In un’intervista, il giornalista ha riportato le speranze di Pedro Pascal di poter lavorare con Nicolas Cage, trovando così il giusto pretesto per chiedere a Nicolas Cage la sua idea su Star Wars.

La risposta dell’attore è stata secca e perentoria: “no”. Il motivo è riconducibile al fatto che Nicolas ha nel cuore un altro franchise.

No… Non sono d’accordo. In realtà sono un Trekkie, amico. Sono sull’Enterprise, è lì che mi muovo. Questo è un dato di fatto, sono cresciuto guardando William Shatner e penso che Chris Pine fosse fantastico nel film, penso che siano eccezionali, mi piacciono i messaggi politici e sociologici che trasmettono. Per me l’essenza della fantascienza e il motivo per cui è un genere così importante è che puoi davvero dire quello che vuoi, come ti senti. Lo metti su un altro pianeta, in un tempo o in futuro diverso, e senza incassare troppe critiche puoi davvero esprimere i tuoi pensieri come Orwell o chiunque altro nel formato fantascientifico. E Star Trek per me rappresenta tutto questo. Non sono nella famiglia di Star Wars. Faccio parte della famiglia di Star Trek.

La motivazione data dall’attore non lascia spazio ad interpretazioni o all’immaginazione…