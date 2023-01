Tutte le news su Paramount+ in uscita a Febbraio

Febbraio è alle porte e noi abbiamo raccolto tutte le novità su Paramount +: mettiti comodo e prendi appunti, per non perdere nemmeno una novità!

Film, documentari, serie tv: tante le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a febbraio 2023. Scoprile tutte!

The Journey con Andrea Bocelli – Dal 1 febbraio

Il biopic, serie originale Paramount +, ha come protagonista il grande Andrea Bocelli: la docu – serie vedrà l’artista correre a cavallo in una zona unica e speciale del nostro bel paese: la via Francigena. Topic della serie saranno: la natura, la musica, la cultura, il viaggio. Da San Pietro fino al comune di Lajatico, in Provincia di Pisa, città natale di Bocelli. Il viaggio di Andrea, tra Lazio e Toscana, non sarà in solitaria ma sarà accompagnato da amici, familiari e colleghi.

The followers – Dal 3 febbraio

La serie, in 6 episodi, appartiene al genere dark comedy. Parla di Liv, un’influencer con una ossessione sfrenata per i social e per la sua immagine. Dopo una brutta esperienza con un suo follower, diventato stalker, lo uccide, ritrovandosi misteriosamente e improvvisamente ad essere una serial killer.

At midnight – Dal 10 febbraio

La commedia romantica parla di Alejandro, direttore d’albergo e Sophie una star del cinema, che muove i primi passi in Hollywood. Mentre lui è concentrato sul suo nuovo hotel, lei è focalizzata sulle riprese del nuovo film di supereroi Super Society 3. Lei scoprirà un tradimento e si lasceranno. Ma, anni dopo, il fato li fa rincontrare: lei, in viaggio per lavoro in Messico, alloggerà proprio in un hotel di Ajeandro e, incontrandosi, succederà l’imprevedibile.

1923 – Dal 12 febbraio

Queste serie è molto attesa dai fan di Harrison Ford, di Helen Mirren e Taylor Sheridan. Siamo nel 1923 e una nuova generazione di Dutton sarà portata avanti da Jacob (Ford) e dalla matriarca Cara (Mirren). La serie affronterà la pandemia, la siccità, la Grande Depressione.

Love me – S1 – Dal 14 febbraio

Sei episodi che parlano d’amore, tra complicità e senso di perdita. La serie australiana parla della storia di un padre e di due figli che affrontano il lutto della mamma.

Oasis – 10 y of noise and confusion: live at Barrowlands – 28 febbraio

Il docu – film affronta il concerto di una della rock band britanniche più famose al mondo: gli Oasis. In particolare, la serie parla dell’ascesa dei fratelli Gallagher e il loro concerto forse tra i più forti dal punto di vista emotivo, quello al Barrowland Ballroom di Glasgow, in Scozia. Un evento celebrativo dell’anniversario “10 Years of Noise & Confusion” del 2001.