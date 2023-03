L’elefante del mago: trama, trailer e cast del film

L’elefante del mago è un film tratto dal romanzo per ragazzi di Kate DiCamillo.

La trama, il trailer e il cast della pellicola diretta dal regista Wendy Rogers.

Nella giornata di venerdì 17 marzo è arrivata sulla piattaforma streaming Netflix una nuovissima uscita, ovvero L’elefante del mago. Si tratta di un film d’animazione che trae ispirazione dall’omonimo romanzo per ragazzi opera della scrittrice statunitense Kate DiCamillo e pubblicato nel 2009.

L’elefante del mago: la trama

La trama de L’elefante del mago è incentrata su un ragazzo di nome Peter impegnato in un’estenuante ricerca della propria sorellina scomparsa. Nel corso del suo cammino, il nostro protagonista finisce con l’imbattersi in diversi curiosi personaggi.

Uno di questi consiste in una veggente, che viene interrogata dal ragazzo in merito alla sorti della bambina scomparsa. A questo punto tale veggente decide di fornire a Peter uno strano e allo stesso tempo prezioso indizio: per riuscire a trovare la sorella, dovrà seguire un elefante. Da qui avrà inizio una straordinaria avventura, che vedrà il protagonista alle prese con il superamento di tre dure prove.

L’elefante del mago: il trailer

Il film L’elefante del mago è stato diretto dalla regista Wendy Rogers, che aveva preso parte in passato a film come Batman e Robin del 1997 di Joel Schumacher o anche a Le Cronache di Narnia: il Principe Caspian del 2008 di Andrew Adamson. In più, la Rogers aveva già lavorato anche agli effetti speciali di altri importanti film d’animazione come ad esempio Il gatto con gli stivali, Giù per il tubo o anche Shrek.

A curare la sceneggiatura sono stati Martin Hynes e la stessa Kate DiCamillo, con Gary H. Lee alla fotografia e Robert Fisher Jr. al montaggio.

Proprio la Rogers aveva rilasciato in merito al film le seguenti entusiaste dichiarazioni: “Non conoscevo il romanzo di Kate DiCamillo e per me è stato un privilegio debuttare alla regia, dopo 25 anni di lavoro nel settore degli effetti speciali, con una storia così potente. Non avrei potuto chiedere una storia più appagante di quella di Peter, la sua grinta e la sua determinazione ci aiutano a capire che niente è impossibile. Per cambiare in meglio il mondo basta solo crederci e soprattutto agire“.

Ecco di seguito il trailer del film.

Il cast

Per quanto riguarda il cast del nuovo film d’animazione di Netflix L’elefante del mago, questo è stato formato principalmente da Mandy Patinkin e da Brian Tyree Henry, che in passato hanno lavorato rispettivamente a Homeland e a Causeway. Il protagonista Peter è doppiato invece da Noah Jupe.

A completare il cast dei doppiatori originali Sian Clifford, Pixie Davies, Natasia Demetriou, Dawn French, Aasif Mandvi, Miranda Richardson, Lorraine Toussaint e Benedict Wong.