Piano Piano: il nuovo film di Nicola Prosatore | Trama, trailer e cast

L’attesa per Piano piano finalmente è finita: il film drammatico di Nicola Prosatore con Lello Arena e Massimiliano Caiazzo è nelle sale italiane dal 16 marzo. Ecco cosa sappiamo.

Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, la pellicola si propone dalla storia dal sapore anni 80 – tra il 1986 e il 1987 – in una Napoli dal carattere forte e deciso da qualsiasi punto di vista. La narrazione si concentra sulla storia di Anna, adolescente, che si affaccia alla vita adulta, in un contesto di una Napoli periferica, difficile e complessa, e in un ventaglio di cambiamenti. A fare da sfondo, il primo scudetto vinto dal Napoli con Diego Armando Maradona. Il film vede la partecipazione di Lello Arena, Giovanni esposito e l’esordiente Dominique Donnarumma. Secondo Wired il film è: “un racconto di formazione, delicato e intenso allo stesso tempo”. Per MyMovies un “Coming of age che affronta una molteplicità di mutamenti”.

La trama ufficiale e cast

Una Napoli difficile di fine anni 80, una ragazza alle prese con l’adolescenza. Anna nel 1987 affronta tanti mutamenti. La finestra della sua stanza affaccia sul cortile di un palazzo-castello in mezzo a un bellissimo nulla che sta per trasformarsi in una nuova epoca. L’incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo. L’infanzia che deve per forza finire e l’adolescenza che cerca il proprio spazio e l’attesa del suo riscatto. Lo stesso che farà tremare un’intera città.

Il cast è composto da Dominique Donnarumma, al suo debutto cinematografico, Giuseppe Pirozzi (Il bambino nascosto), Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot), Giovanni Esposito (Troppo Napoletano) Antonio De Matteo con Massimiliano Caiazzo (Mare Fuori) e con Lello Arena.

Il trailer del film di Nicola Prosatore

Il film Piano Piano è stato scritto dal regista Nicola Prosatore insieme ad Antonia Truppo, Francesco Agostini e Davide Serino. La pellicola ha fatto la sua anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival in Piazza Grande, e l’anno scorso è stato presentato in anteprima nazionale ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.



Il film ha ottenuto numerosi premi, tra cui il Premio Gianni Volpi per il miglior lungometraggio d’esordio italiano del 2022 al Sottodiciotto Film Festival & Campus e la menzione della critica SNCCI al Corto Dorico Film Fest 2022. La produzione del film Piano Piano è stata gestita da Briciolafilm in collaborazione con Rai Cinema, prodotto da Nicola Prosatore e Antonia Truppo, in associazione con Eskimo e in collaborazione con Soul Movie.