La Sirenetta: il trailer del live action Disney

Il regista del live action del classico disney La sirenetta, regala un piccolo aggiornamento ai fan del film. Il film è quasi completo a quanto pare ma non abbiamo ancora il primo trailer. Quando uscirebbe?

Rob Marshall, il regista del live action disney La sirenetta, ci avrebbe regalato un piccolo spoiler per i fan del film spiegandoci la sua imminente uscita. Purtroppo però il trailer ancora non è disponibile, lasciando i fan nello sconforto più totale poiché il film è stato annunciato in lavorazione lo scorso settembre 2022.

Disney recentemente si ritrova quindi in pieno fermento anche dopo aver annunciato nuovi e attesissimi sequel d’animazione, La sirenetta è il film che ancora non smette di far parlare di sé: i fan del classico d’animazione infatti si dividerebbero tra chi non è stato felice della scelta del casting a chi si ritrova ad essere scettico su quello che sarà il risultato finale, consapevole che un film d’animazione non potrà mai essere ricalcato su una pellicola “live”.

A detta di Rob Marshall, il film è quasi completa e in via di uscita ma sono ben cinque anni che è in fase di sviluppo e a questo punto ci si inzia a chiedere: quando uscirà il trailer?

La sirenetta. Quando uscirà il primo trailer?

Il nuovo progetto live action che propone un’attrice carne ed ossa per uno dei personaggi disney più amati e riproposti nel mondo dell’animazione, ha fissato una data di uscita estremamente vicina: Disney ha proposto l’approdo in sala a fine maggio del 2023 eppure non esiste ancora un trailer ufficiale.

Sono infatti trascorsi ben cinque anni da quando si è dato l’ok per realizzare un nuovo film live action sulle principesse disney. Per La Sirenetta, la cui protagonista verrà interpretata da Halle Bailey, il progetto ha subito dei rallentamenti molto ingenti dovuti al periodo di pandemia a causa del Covid-19. Nonostante ciò il film dovrebbe arrivare molto presto in sala.

Queste le parole del regista:”La sirenetta è in dirittura d’arrivo. Ho impiegato quattro anni e mezzo per completarlo. Il Covid, sai, ci ha messo del suo. Mancava una settimana alle riprese e abbiamo dovuto mettere in pausa. Poi siamo ripartiti. E’ il film più impegnativo che abbia mai fatto. Ogni sequenza del film è coreografato perché l’ambientazione prevede nessuna gravità. Come si fa? E’ stato pazzesco”.

Il cast è ricco di nomi interessanti ma soprattutto nuovi: oltrea alla protagonista e a Melissa McCarthy che si è unita al progetto e interpreterà Ursula, la strega del mare antagonista del film, ad interpretare il valoroso principe Eric ci sarà Jonah Hauer-King. Il re Tritone invece avrà il volto di Javier Bardem.