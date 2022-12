La sirenetta: il regista non si aspettava i rumors per la scelta di Halle Bailey

L’attesa per il remake de La Sirenetta e il casting chiacchierato

La Sirenetta è il cartone che ha lanciato il noto Rinascimento Disney, quel momento storico che durò 10 anni, in cui la casa cinematografica tradusse in buona riuscita quasi tutti i film pubblicati dal 1989 in poi. Dato il successo che del film ha conquistato negli anni, il remake è stato tanto atteso nel pubblico. Il progetto è stato molto discusso, da quando l’attrice Halle Bailey è stata proclamata come attrice protagonista nella parte di Ariel. Rob Marshall, il regista, ha detto che non si aspettava tutta quella attenzione.