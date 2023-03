Jurassic Park, Sam Neill: “Ho un tumore del sangue”

La rivelazione da parte di Sam Neill, attore celebre per il suo ruolo nella saga di Jurassic Park.

Sam Neill, attore della nota saga, ha rivelato di avere un tumore del sangue al terzo stadio.

L’attore Sam Neill, diventato celebre a livello mondiale per la parte del paleontologo Alan Grant nella saga di successo Jurassic Park, ha rivelato all’interno di un suo libro di memorie prossimo all’uscita di un avere un cancro al sangue al terzo stadio.

Sam Neill: lo stato di salute dell’attore

All’interno di un proprio libro di memorie che verrà pubblicato nei prossimi giorni con il titolo di Did I Ever Tell You This?, Sam Neill ha rivelato le proprie preoccupanti condizioni di salute. Come spiegato dallo stesso attore neozelandese, i primi sintomi del tumore al sangue si sono avuti intorno al marzo del 2022, nei giorni caratterizzati dalla promozione del film Jurassic World: Il Dominio. Da lì, si è arrivati nel giro di pochi giorni alla chemioterapia, con l’attore che aveva già notato in precedenza di avere delle ghiandole ingrossate.

“Non ho paura di morire, ma mi infastidirebbe. Perché mi piacerebbe realmente avere almeno un altro decennio o due, mi capite?“, questo un estratto del libro.

Per via della scarsa efficacia del primo ciclo di chemio, Neill ha iniziato a sottoporsi ad una cura sperimentale, un trattamento cui l’attore dovrà probabilmente sottoporsi almeno una volta al mese per tutto il resto della sua vita. Ciò che più conta però è che la cura sembrerebbe aver dato i frutti sperati.

Le dichiarazioni di Neill

Nel corso di un’intervista rilasciata al The Guardian, Neill ha parlato del periodo iniziale della chemio:

“Mi sono ritrovato improvvisamente senza nulla da fare. Adoro lavorare e stare in mezzo alle persone, ma improvvisamente ne ero privo. Non avevo intenzione di scrivere un libro, ma man mano che sono andato con lo scrivere mi sono reso conto che quella cosa mi stava dando un motivo per vivere. Non ce l’avrei fatta se non avessi avuto qualcosa da fare“.

Poi ancora sulla malattia: “Non posso fingere che l’anno scorso non abbia avuto dei momenti davvero cupi, ma quei momenti hanno conferito una nuova luce al resto e mi hanno reso grato per ogni giorno e per tutti i miei amici. Sono felice di essere vivo“.

La saga di Jurassic Park

La carriera di Sam Neill, caratterizzata dalla partecipazione a diversi film importanti come Caccia a ottobre rosso o L’uomo che sussurrava ai cavalli, è strettamente legata al nome di Alan Grant, paleontologo interpretato dal neozelandese classe 1947 nel primo storico Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993, in Jurassic Park III del 2001 di Joe Johnston e infine in Jurassic World: Il Dominio del 2022 di Colin Trevorrow.