Chris Appleton conferma: è innamorato. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato

L’hair stylist più famoso al mondo ha confessato di essersi innamorato. Il web esulta e i fan speculano. Chi sarà il misterioso amore di Chris Appleton?

Chris Appleton, è l’hair stylist di Hollywood più richiesto e famoso al mondo: dietro l’iconica coda di cavallo alta di Ariana Grande, i capelli mossi di Kim Kardashian o il taglio “alla maschietto” di Katy Perry, c’è infatti il suo zampino. Oltre ad essere il parrucchiere più gettonato ad Hollywood, il cui patrimonio è quotato ad oltre un milione di dollari, è anche apertamente gay : il suo precedente ragazzo infatti era proprio Derek Chadwick.

Ora però si è vociferato a lungo che Appleton si sia innamorato e che la rottura con Chadwick fosse stata causata proprio dal fatto che il ragazzo si fosse innamorato di nuovo di un’altra persona.

Durante un’intervista da The Drew Barrymore Show, il famoso hair stylist di Hollywood lo ha ammesso: “Sono innamoratissimo”.

Chi è il nuovo fidanzato di Appleton

I due uomini hanno acceso la diceria il mese scorso quando hanno pubblicato le foto di una vacanza condivisa sui rispettivi account Instagram. La scorsa settimana sono apparsi insieme sul tappeto rosso a un evento a Los Angeles ospitato da Vanity Fair e TikTok.

Ebbene si, durante un’intervista Chris Appleton ha confessato al The Drew Barrymore Show che il suo nuovo amore non è nient’altro che l’attore Lukas Gage, protagonista di The White Lotus e You. Gage invece a sua volta ha affrontato le voci in un’intervista al New York Times, ma ha scrollato di dosso l’implicazione che le foto dovrebbero essere prese come un annuncio formale di una relazione: “Se vogliono pensarlo, possono“, ha detto Gage la scorsa settimana. “Sono un libro piuttosto aperto sulla maggior parte delle cose nella mia vita, ma ho un problema con la cultura di tutti che hanno bisogno di conoscere gli affari di tutti e nulla può essere sacro. È una linea strana che sto ancora cercando di capire.”

Here’s to love! 💛 Celebrity hairstylist Chris Appleton spills on his new relationship with @lukasgage. pic.twitter.com/xKBA9vm1j2 — The Drew Barrymore Show (@DrewBarrymoreTV) March 15, 2023

A differenza però del suo ragazzo, Appleton ha parlato differentemente della relazione, affermando che: “Sono davvero felice. Sono piuttosto innamorato e mi sento libero di porter dire e condividere uoi social tutto il tempo che passo con questa persona speciale”.