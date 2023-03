Mila Kunis e Michael Keaton insieme per una nuova commedia

Groodrich. Mila Kunis e Michael Keaton saranno i protagonisti di una nuova commedia per la prima volta. Interpreteranno padre e figlia. Ecco tutti i dettagli.

Secondo Deadline, la candidata al Golden Globe Mila Kunis e il candidato all’Oscar Michael Keaton hanno firmato per recitare nella commedia di prossima uscita intitolata Goodrich, la cui produzione inizierà il prossimo mese. Keaton e Kunis interpreteranno il duo padre-figlia di Andy e Grace.

Goodrich sarà scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer. Oltre a recitare, Keaton e Kunis sono anche produttori esecutivi insieme alla produttrice di Spider-Man: No Way Home, Amy Pascal. I restanti produttori, oltre a loro, sono Jason Cloth e Dave Caplan per C2 Motion Picture Group insieme a Kevin Mann e Daniela Taplin Lundberg di Stay Gold Features.

Goodrich. Di cosa parla il film

Per Michael Keaton, Goodrich rappresenta un ritorno sul palco della commedia. Negli ultimi anni infatti l’attore ha preferito concentrarsi su pellicole drammatiche come Processo ai Chicago 7, Dumbo e The Protégé e questa, oltre ad un’occasione per rispolverare le sue doti attoriali comiche, sarebbe la prima volta accanto a Mila Kunis che invece è molto affezionata alla categoria Rom-Com.

La sinossi di Goodrich recita così: “Ambientata in una Los Angeles contemporanea durante le vecanze, il film racconta la storia di un commerciante d’arte, Andy Goodrich, un uomo la cui vita è stata rovesciata quando la sua precedente moglie l’ha lasciato ed è entrata in una clinica di riabilitazione per seguire un programma di recupero di 90 giorni durante il quale minacciava il divorzio. Il protagonista dovrà quindi farsi carico anche dei suoi due gemelli di nove anni, spingendolo nel mondo della genitorialità moderna per il quale è profondamente impreparato. Con la sua carriera che cade nel dimenticatoio, si appoggia alla figlia Grace, cresciuta e incinta, per avere supporto, e alla fine si evolve nel padre che Grace non ha mai avuto.”.

La commedia è ambientata durante le vacanze di Natale, per cui già si prefigura sul meracoto come una Christmas Movie: la regista, Hallie Meyers Shyer è infatti già nota per commedie come 40 sono i nuovi 20 con l’attore Reese Whiterspoon.