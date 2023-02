John Wick: Capitolo 4 pubblicato finalmente il trailer (video)

John Wick torna con il quarto capitolo, pronto a far emozionare i fan del genere. Guarda l’avvincente trailer!

John Wick sta tornando con il quarto film della serie, ed è stato recentemente pubblicato il nuovo trailer in italiano, che vogliamo presentarti in questo articolo. La saga di John Wick ha ottenuto un enorme successo di pubblico grazie alla sua trama sensazionale e alle eccezionali sequenze d’azione. Il nuovo trailer anticipa scene d’azione, samurai in una trama avvincente e coinvolgente.

Un film tra azione, lotta e samurai

Keanu Reeves riprenderà il ruolo del protagonista John Wick, un ex assassino a cui è stato tolto tutto, e che deve combattere per la sopravvivenza in un mondo in cui è diventato l’obiettivo di molte persone. Il nuovo film vedrà il ritorno di molti dei personaggi amati dai fan, insieme all’introduzione di nuovi personaggi interpretati da attori come Donnie Yen, Hiroyuki Sanada e Rina Sawayama. Il film, in uscita il prossimo 23 marzo, si concentra tra azione in chiave samurai. Il regista Chad Stahelski ha dichiarato che:

Sono un grande fan dei film di Chambara – sui combattimenti con la spada, film sui samurai – da Harakiri a Seven Samurai. Posso adesso nominare tutti i 26 episodi di Zatoichi più i programmi TV! Questa è un’enorme influenza in termini cinematografici. Certamente, questo ha un tema molto giapponese. Riguarda un certo codice, che sia l’amicizia o l’arte di vivere. Anche se tutti nel film sono cattivi, c’è un codice.

Keanu Reeves: “Il film più difficile che abbia mai girato”

Durante un’intervista alla presentazione del film, Keanu Reeves ha discusso del suo coinvolgimento nel progetto. Reeves ha descritto il film come il più difficile che abbia mai girato, in particolare per quanto riguarda le sequenze d’azione, ma ha aggiunto che è proprio questo che rende il film così speciale.

L’attore ha inoltre parlato delle grandi ambizioni del progetto e dell’importanza che il team sta dando alla realizzazione di un film che sia all’altezza delle aspettative dei fan. La serie di John Wick è conosciuta per le sue spettacolari scene d’azione, che hanno richiesto una grande preparazione fisica da parte degli attori coinvolti. Il quarto capitolo della serie sembra promettere un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente. Durante una convention, Reeves ha raccontato al pubblico che nel quarto film “ci sono un mucchio di persone che danno la caccia a Wick e che c’è azione per tutti i gusti“. Ha poi preannunciato che ci sarà una sequenza d’azione unica, descrivendola come una “scena di combattimento nel traffico“.