Jumanji 4. Kevin Hart rompe il silenzio: ecco qualche aggiornamento

Jumanji 4. Kevin Hart, la star della saga di Jumanji, rompe il silenzio e fornisce qualche aggiornamento sul nuovo capitolo del franchise. Ecco cosa ha detto.

Il tempo passa veloce quando ci si diverte, peccato non poterlo dire per il nuovo film del franchise di Jumanji: sono passati infatti ben 4 anni dall’ultimo film della saga e ora uno dei protagonisti dei nuovi film, Kevin Hart, ha deciso che è il momento per parlare.

La co-star di The Rock nel film, ha confermato che Jumanji 4 non è un’utopia e l’ha detto durante un’intervista con Variety. Da tempo infatti si parlava della possibilità di un quarto capitolo della saga e cast e crew hanno voluto più volte anticipare la produzione solo che finora ancora non si è mosso nulla. Ora però, come ci conferma anche il protagonista della saga, sembrerebbe che qualcosa stia bollendo in pentola e lo stesso Kevin Hart ai microfoni dice:

“Ho parlato con Dwayne Johnson proprio l’altro giorno e al momento ci frullano un pò di idee niente male. Stiamo parlando ovviamente, di un altro Jumanji. Quello è stato oggetto di conversazione”.

Cosa ha detto Kevin Hart in un’intervista

Kevin Hart, come riporta un’intervista condivisa da Variety in un tweet sul suo profilo, ha avuto tanto da dire in merito all’uscita del nuovo capitolo della saga, Jumanji 4.

Kevin Hart and Dwayne Johnson have been talking about doing another #Jumanji movie. https://t.co/K9nuU8Gb8S pic.twitter.com/9kvupVBq6R — Variety (@Variety) March 13, 2023

Oltre a confermare infatti che l’uscita del quarto capito, a ben quattro anni di distanza dal terzo, si farà, ha anche aggiunto che lui e il suo co-protagonista, Dwayne Johnson ne stanno già parlando, sia della sceneggiatura, sia del nuovo asset che vorranno dare per i nuovi personaggi della serie: “Stiamo cercando di capire quale potrebbe essere il capitolo conclusivo di questo duo, io e Johnson. Sentiamo il bisogno di realizzare qualcosa di grande per l’occasione, non vogliamo lasciare tutto così. Vogliamo qualcosa che ci faccia dire con orgoglio ‘Questo è il nostro ultimo film insieme’. “

Molto probabilmente quindi il film continuerà la sua storia attraverso i videogiochi: l’asset che i due hanno voluto infatti dare agli ultimi film è sempre quello di un gioco maledetto ma non più un vecchissimo e banalissimo gioco da tavola. Nell’era della digitalizzazione, anche la saga prenderà provvedimenti al riguado.

Ma sarà davvero l’ultimo film di Hart e Johnson insieme?