Vivica Fox è pronta per Kill Bill Vol. 3

L’attrice Vivica Fox è pronta per tornare sul set di Kill Bill per il terzo volume. Il suo appello a Quentin Tarantino.

Sono passati tanti anni dall’uscita al cinema di Kill Bill. Al momento, la saga conta solo due volumi, uno uscito nel 2003 e uno nel 2004, ed entrambi sono stati girati da Quentin Tarantino. L’intero progetto è stato pensato insieme all’attrice Uma Thurman, che interpreta la protagonista Beatrix Kiddo, nota come La Sposa o anche Black Mamba. La collega Vivica Fox, che invece ha interpretato la rivale Vernita Green, sarebbe pronta per girare anche il terzo volume. Ha deciso, quindi, di appellarsi direttamente al regista, che ha sempre avuto in mente questo progetto.

Ancora oggi, Kill Bill è uno dei film più famosi di Quentin Tarantino, nonché, in generale, del mondo del cinema. Si tratta, ovviamente, di un film d’azione, che vede i vari personaggi sfidarsi e lottare uno contro l’altro, quasi si trovassero in un videogioco. Il cast comprende attori eccezionali: non solo Uma Thurman e Vivica Fox, ma anche Lucy Liu, Davide Corradine, Daryl Hannah e Michael Madsen.

Quentin Tarantino e Uma Thurman sono amici di vecchia data e avevano iniziato a concepire insieme la saga negli anni Novanta, durante le riprese di Pulp Fiction. Il regista, infatti, ha sempre considerato il ruolo della Sposa come un regalo per l’attrice. Ormai sono usciti solo due film, ma da molto tempo si parla di un terzo… è finalmente arrivato il momento?

Kill Bill Vol. 3, per Vivica Fox è arrivato il momento

Di recente, Vivica Fox ha rilasciato un’intervista per Variety, dove ha parlato della saga di Kill Bill, accennando a un possibile terzo capitolo. Si è rivolta direttamente al regista: “Le persone hanno fame! Quentin, andiamo!”. Lui, infatti, ha sempre detto che gli piacerebbe davvero realizzare un terzo film della saga, ma non lo ha mai fatto.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma in passato Quentin Tarantino aveva dichiarato che un possibile terzo volume si sarebbe concentrato sulla figlia di Vernita Green – il personaggio di Vivica Fox – e sul suo piano di vendetta nei confronti della madre, uccisa dalla Sposa nel secondo film.

Sebbene, quindi, il suo personaggio non ci sarebbe in questo ipotetico terzo volume, l’attrice sarebbe comunque entusiasta di vedere il proseguimento di quella storia iniziata ormai vent’anni fa. “Sto aspettando. Dicono che sarebbe su mia figlia cresciuta […] Magari apparirei in un flashback. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Quentin e Uma“.